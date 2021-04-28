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Düğün yemeği yerine 300 Afrikalıya iftar

Amasya’da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mütevazi bir düğün töreni planladı. Düğün yemeklerini ise bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika’daki yoksullara ikram etti.

Haberde İnsan 28.04.2021, 08:54
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Düğün yemeği yerine 300 Afrikalıya iftar

Amasya’da bu yaz evlenecek Burak Koçak ve Merve Kara çifti, Korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla mütevazi bir düğün töreni planladı. Düğün yemeklerini ise bir yardım kuruluşu aracılığıyla Afrika’daki yoksullara ikram etti.

Türk geleneklerinin vazgeçilmezi olan düğün yemeğinin salgın tedbirleri dolayısıyla verilemeyeceği için Uganda’daki ihtiyaç sahiplerini sevindirmeyi düşündüğünü belirten Burak Koçak, 7 Temmuz’daki düğünlerinde harcamayı planladıkları yemek ücretini bir yardım kuruluşu tarafından düzenlen "Afrika’ya iftar sofrası" kampanyasına bağışladı.

Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu anlatan Koçak, “Düğün yemeğimizi Uganda’daki Müslüman kardeşlerimize gönderdik. Onların iftar yapmalarını sağladık” dedi.

Nişanlısıyla birlikte Amasya Belediyesi’nde çalışan Merve Kara ise 300’den fazla insanın karınların doyduğu görüntüleri sevinçle izlediklerini söyledi.

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Engin Keşoglu ve İl Başkanı Mustafa Bayoğlu da bağışta bulunan genç çifte teşekkür ederek mutluluklar dilediler.
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