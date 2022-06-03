Düğün sözünü tutmadı, mahkeme boşanma sebebi saydı

Ankara’da evlendiği eşine verdiği düğün sözünü tutmayan davalı koca tam kusurlu sayıldı ve mahkeme bu durumu boşanma sebebi kabul etti.

Ankara’da 2018 yılında Merdan K. ile evlenen Nurşah K., resmi nikahın ardından eşin verdiği düğün sözünü tutmaması üzerine boşanma kararı aldı. Mahkemeye taşınan olayda hakim, Merdan K.’nın vermiş olduğu düğün sözünü tutmamasını boşanma sebebi saydı.

Evlilik birliğini temelinden sarstı

Ankara Batı 6. Aile Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Merdan K.’nın eşine karşı vermiş olduğu bu sözü yerine getirmeme durumunun, evlilik birliğini temelinden sarstığını belirterek şu karara hükmetti:

“Türk kültüründe bir nevi evliliğin ilanı niteliği taşıyan, ailelerin ekonomik durumları, toplumsal kökeni, eğitim düzeyi ve yasadığı yere göre farklılık gösteren bir gelenek olup, somut olayda da tarafların bu geleneğin yerine getirilmesi konusunda mutabakatları bulunmaktadır. Ne var ki, davalının düğün salonunun ücretini davacı ile birlikte ödemek istediği ancak bu talebinin kabul edilmemesi nedeniyle söz verdiği düğünü yapmaya yanaşmadığı, düğünün yapılmaması ve düğün için yapılan diğer tüm hazırlıkların sonuçsuz kalması sebebiyle davacının davalıya olan güvenini yitirdiği, evlilik birliğinin devamının davacıdan beklenmeyecek ölçüde temelinden sarsıldığı tüm dosya kapsamı ile sabittir.”

Mahkemeden tam kusur kararı

Kanunda düğün yapmamanın boşanma sebebi sayılmadığını fakat mahkemenin vaat edilen bir sözün yerine getirilmemesini boşanma sebebi saydığını söyleyen Avukat Taha Burak Özkan, “Yargılama sürecinde biz davamızı açtıktan sonra iddialarımızı sıraladık. Karşı taraf da davalı taraf da cevaplarını sıraları ve biz davanın sonunda haklı taraf bulunduk ve bizim iddialarımız kabul gördü. Tam kusurlu eş olarak davalı kocayı mahkeme kabul etti. Bizim iddialarımız arasında öncelikle eşin vadettiği düğünü gerçekleştirmemesi vardı. Bizim kanunumuzda düğün yapmak ya da yapmamak bir boşanma sebebi sayılmamış. Ama genel boşanma sebepleriyle beraber mahkemenin spesifik olaylara yönelik vereceği kararlarla bu husus madde madde belirtiliyor. Bu dosyamızda da düğün yapmamayı mahkeme boşanma sebebi kabul etti ve tam kusur verdi” dedi.

“Her türlü gizli davranış boşanmaya esas teşkil eder”

Eşlerin birbirinden habersiz olarak yaptığı bütün davranışların delillendirilmesi halinde mahkemenin bu tarz durumları boşanma sebebi olarak kabul edeceğini aktaran Özkan şunları söyledi:

“Eşlerin birbirinden habersiz sadece kredi çekmesi değil, yapacakları her türlü gizlilik içindeki davranış boşanmaya emsal esas teşkil edecektir. Ben özellikle kadınlara şunu önermek isterim, eşleriyle alakalı yaşadıkları sorunlarda bizim dosyamızdaki gibi sorunlarda bu iddialarını delillendirsinler. Delillendirdikleri iddialar mahkemece kabul görecektir. Yani eşin kendisinden habersiz kredi çektiğini bir şekilde banka dekontuyla ya da bilgisiyle bunu delillendirsin. Düğünle alakalı olan kısımda ise düğün her ne kadar kanunda geçmese bile Türk örf adet kültür ve gelenek göreneklerinde olduğu için mahkeme de bunları kabul ederek düğün yapmamayı da geçerli bir sebep olarak gördü. Düğün yapmayı vadedip gerçekleştirmeyen evlilik birliğini temelden sarsan eşi tam kusurlu buldu. Bu kararın emsal teşkil edebileceği öngörüyorum. Bu kararın kadın açısından elde edilmiş yeni bir hukuksal zafer olduğu kanaatindeyim.”