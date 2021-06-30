Düğün rezervasyonları patladı, talep yüzde 75 arttı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında 1 Temmuz itibarıyla kontrollü bir şekilde normalleşmeye açılacak olan düğün, nişan kına gibi organizasyonların yapılacağı salonlarda randevular geçen seneye göre yüzde 75 arttı.

İçişleri Bakanlığı, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz saat 05.00’te başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı. Haziran ayından itibaren belirli kısıtlamalarla yapılan düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü gibi organizasyonlara da düzenleme getirildi. Buna göre nikah ve düğün merasimlerinde yiyecek ve içecek ikramı yapılabilecek. Ayrıca merasimlerde katılımcı sınırlamasına gidilmeyecek, fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.

Açıklanan kararların ardından geçen dönemlerde organizasyonlarını ileri tarihlere erteleyen vatandaşlar da salonların randevu defterlerini adeta patlattı. 1 Temmuz öncesinde randevuları kabul eden salonlara geçen yıla göre yüzde 75 talep artışı yaşanırken Eylül ayına kadar da sezonu doldurdu.

"Organizasyonlarımızda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz"

Düğün planlayıcı Arzu Çetin Akyol, İHA muhabirine geçen sene kısıtlamalar eşliğinde organizasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Kurallar dahilinde organizasyonların devam ettiğini belirten Akyol, "Malumunuz bütün dünyada bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Yasaklar doğrultusunda da 2020’de çok kısıtlı organizasyonlar yaptık. 55 gün açık kaldı sektörümüz. 55 gün sonra ikramsız adı altında 100 kişiyle sınırlandırılan düğünler ve nikah merasimleri gerçekleştirildi. Sonrasında tekrar yasaklar devam etti. 2021 başladı Mart ayı derken Nisan ayında biraz hafifleyecek, Mayıs ayındaki kapanmalarla birlikte devletin ön gördüğü şartlarda 1 Haziran denildi. 1 Haziran’da da 15 Haziran’a kadar kısıtlı ikramsız organizasyonlar 15 Haziran sonrasında da kapalı salonlarda kişi sayısı kısıtlaması kaldırılarak ikramlı organizasyonlara geçileceği noktasında Bakanlık açıklama yaptı. Biz bu kurallar doğrultusunda girişte hosteslerin ateş ölçümü, maske kontrolü masalarımızda 1.5 metre aralar ve özellikle masalarda dezenfektanlarla mesafe, hijyen ve maske kurallarına uyuyoruz" diye konuştu.

“Yüzde 75 artışla 2021 sezonunu götüreceğiz"

Düğün planlayıcısı Akyol, “2020 yılında gelen kısıtlamalar doğrultusunda birçok çift düğünlerini erteleyerek 2021’e taşıdı. 2021’in ilk aylarında da bu belirsizlikler yüzünden ’acaba evlenecek miyiz?, Bu yıl düğünümüzü yapabilecek miyiz?, Bütün hazırlıklarımızı yaptık resmi nikahımızı yaptık bir düğün organizasyonuyla çevreye eşe dosta bunu duyurabilecek miyiz?’ diyen çiftlerle birlikte bu 15 Haziran açıklamaları doğrultusunda bir artış söz konusu. 1 Temmuz itibari ile kına ve nişan organizasyonlarının da izinleri çıkacak. Böylelikle kına, nişan sünnet ve düğün merasimleriyle geçen yıla oranla yüzde 75 artışla 2021 sezonunu götüreceğiz. 2021 için en çok açık alan kır bahçesi salonları tercih ediliyor. Biz de çiftlerimizin tercihi ve isteği doğrultusunda düğünlerini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eylül ayına kadar randevularımızı oluşturduk"

Düğün salonu müdürü Turgut Şen ise, “Geçen yıl aldığımız pandemi önlemleri dezenfektan, maske, ateş ölçümü aynı sistem devam ediyor. Burası açık alan olduğu için misafirlerimiz daha rahat ediyor. Bu sene yoğunluğumuz var. Geçen yılki sıkıntıları bu sene serbest bırakılmasıyla beraber artış oldu. İnşallah bundan sonra biz yine kurallara uyarak Çankırı Valiliği’nde yapılan toplantıdaki kurallara uyarak düğünlerimizi yapmaya çalışacağız. Salonumuzda bin 200 kişiyi ağırlayabiliyoruz açık alan olduğu için. Toplamda 400 kişiyi geçmiyoruz. Şu anda Eylül ayına kadar randevularımızı oluşturduk. Salonumuzda en düşük fiyat 8 bin liradan başlıyor. İçeriklere göre de bu fiyatlarda değişiklik görülebiliyor" dedi.