DSİ fabrika gibi çalışıyor, depremzedeler için prefabrik çadırlar üretiyor

TRABZON (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü personeli, depremzedeler için kolları sıvadı. Trabzonlu işadamlarının da desteği ile atölyeye giren personel, demir profillerle içi keçe, dışı ise su geçirmez branda ile kaplanan prefabrik deprem çadır üretmeye başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü ve Trabzonlu işadamlarının katkılarıyla depremzedeler için çadır üretilmeye başlandı. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü atölyelerinde üretilmeye başlanan prefabrik deprem çadırları demir profiller ile yapılıyor. İçi keçe, dışı ise su geçirmez branda ile kaplanan çadırlara ayrıca elektrik tesisatı döşeniyor. Isınmak için elektrik soba kullanılacak şekilde tasarlanan çadırlar 12 metrekarelik iki odadan oluşuyor. DSİ personeli gece-gündüz vardiyalı bir şekilde çalışarak günde 50 adet prefabrik deprem çadırı üretimini yaparken, ilk etapta yapılacak 500 adet çadır DSİ kamyonlarına yüklenerek Adıyaman’a gönderilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü personeli Ali Karagöz, çadırların bir ailenin rahatlıkla kalabileceği şekilde tasarlandığını belirterek, “Bu çadırları profilden imal ettik. Bir aile kalacak şeklinde tasarlandı. Dışını keçeden yaptığımız için soğuk geçirmeyecek. Alt kısmına ise palet yerleştirdik. Bugüne kadar 90 adet çadır yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. 1 çadırı tasarlamamız yaklaşık 1 saati buluyor. DSİ 22. Bölge Müdürlüğü ekipleri olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Orada yaşanılanlara üzülüyoruz bizimde bir katkımız olsun amacıyla bu proje çalışıyoruz” dedi.

Kaynak ustası Adnan Turan ise, depremzedeler için bir yaşam alanı hazırladıklarını dile getirerek, “Ateş düştüğü yeri yakar ama inanın bizde yandık. DSİ olarak bizde elimizden geleni yapıyoruz. Bölge müdürümüzün talimatı ile depremzedelerin yaralarına bir nebze de olsa sarmak istiyoruz. Gece gündüz demeden burada çalışıyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Onlar için bir yaşam alanı hazırlıyoruz. 10 ilde böyle bir afet yaşandı. Cenab-ı Allah inşallah böyle bir afet daha yaşatmaz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü depremin ilk gününden itibaren sahada aktif olarak arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor. Hali hazırda deprem sahalarında 104 personel ve 84 iş makinesi ile görev yapmaya devam ediyor.