Dron teknolojisi çiftçiye kazandırıyor

Son yıllarda yaygınlaşan droneler, teknolojik bir çok alanda olduğu gibi tarım sektöründe de çiftçiye bir çok yönden kazandırıyor.

Özellikle savunma sanayinde adını duyuran ve daha sonra bir çok alanda kullanılmaya başlayan dron teknolojisi tarım sektöründe yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Dron kullanımı çiftçinin de yüzünü güldürdü.

Dron ile ilaçlama yapan çiftçiler bir çok yönden kazançlı çıkıyor. Dron ile daha kısa sürede ve etkili yapılan ilaçlama hem zamandan hem de ilaçtan tasarruf sağlarken, ilaçlamada kullanılan araç gereçlere ihtiyaç duyulmuyor. Traktör veya diğer araç gereçlerle yapılan ilaçlamanın neden olduğu verim kaybı, işçilik ve araç gereç masrafı olmuyor.

Adıyaman’da da son dönemlerde artan dron ile ilaçlama çalışmasını yerinde gören Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, çalışmalar ile ilgili hem firma hem de çiftçilerden bilgi aldı.

Adıyaman Tarım ve Oman Müdürü Nurettin Kıyas yaptığı açıklamada, “Son yıllarda özellikle dron teknolojisi bir çok alanda olduğu gibi, tarımsal alanda da kullanılmaya başlandı. Çiftçilerimiz hububatlarını dronla ilaçlıyor. Şuan çiftçilerimiz süne ilacı atıyor. Bu teknoloji Adıyaman’da yeni yeni kullanılmaktadır. İlerleyen dönemlerde bu teknoloji inanıyorum ki arazide çok daha fazla kullanılacaktır. Dron teknolojisinin kullanılmasının verdiği çok büyük faydalar var. İlacın daha az kullanılması, mahsulün ezilmemesi, zaman tasarrufu, ilaç tasarrufu gibi bir çok fayda sağlamaktadır” dedi.

Firma yetkilisi Dila Toprak ise, dron ile ilaçlamanın faydalarını sıralayarak kullanımın son yıllarda yaygınlaştığını işaret etti.

Dron ile tarlasını ilaçlayan çiftçi Abdulkadir Seçilmiş ise, “İnşallah bunu daha verimli ve etkili kullanacağız. Hem zamandan, hem araçtan, hem işçilikten hem de ilacı etkili kullanma açısından faydalı olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

(AHM-LO-Y)