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Driftçilerin gösterileri nefes kesti, o anlar dron ile görüntülendi

Bursa Yunuseli Havalimanı, hafta sonu modifiye tutkunlarıyla doldu taştı. Drift sporcuları, şov yapıp lastiklerini toplanan kalabalık için yaktı. Yaklaşık 15 bin kişinin doldurduğu alandaki gösteriler, nefesleri kesti. O anlar da dron ile havadan görüntülendi.

Haberde İnsan 22.08.2022, 09:19
Driftçilerin gösterileri nefes kesti, o anlar dron ile görüntülendi

Bursa Yunuseli Havalimanı, hafta sonu modifiye tutkunlarıyla doldu taştı. Drift sporcuları, şov yapıp lastiklerini toplanan kalabalık için yaktı. Yaklaşık 15 bin kişinin doldurduğu alandaki gösteriler, nefesleri kesti. O anlar da dron ile havadan görüntülendi.

Bursa Havalimanında trafiğe kapalı boş alanda yapılan etkinlikte çevre il ve ilçelerden gelen modifye tutkunlarıyla doldu taştı. Ses ve modifiye yarışlarının yanı sıra alanda profesyonel sürücülerin yaptığı drift gösterileri izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gösteriler sırasında araçların lastikleri parçalanırken, sürücüler yeni lastik değişiminden sonra gösterilerine devam etti. Dron ile havadan da görüntülenen drift gösterisi, adrenalin tutkunlarının heyecan dolu anlar yaşadığına sahne oldu. Erkeklerin yanı sıra kadınların da ilgi gösterdiği gösterilerde kadın sürücü ise büyük destek aldı.

Ellerindeki ojeleriyle gaza bastığında lastikleri yakan İranlı Drift Pilotu Farnoush Rezaei, “Çocukluktan beri araba tutkunuydum. 2 senedir drift yapıyorum. Yaptığım spordan da her an büyük heyecan duyuyorum” dedi.

Seyircinin coşkusu kendilerini daha da etkilediğini belirten Drift Pilotu Örge Pamukçu, “Bursa’ya birkaç etkinlik için gelmiştik. Ancak böyle bir gösteri için ilk defa geliyoruz. Cadde ve sokaklarda tehlikeli arkadaşlar, gerçekten adrenalin istiyorlarsa bize ulaşsınlar. Bizlerden gereken eğitimi alıp, trafiğe kapalı alanda bu heyecanı yaşasınlar. Kendilerini pistte denesinler. Burada arabalar gösterileri göre özel yapılmıştır” dedi.

Gösterilerin haricinde modifiye ve ses sistemi geliştirilmiş araçlar da, alana gelenler tarafından ilgiyle incelendi. Bursa Motor Sporları Gençlik Spor Kulübü Başkanı Gökhan Temel ise, “Bu etkinliğe Bursa’dan 33, İstanbul’dan 12, Eskişehir’den 4 tane katılan firma var. Ayrıca Bursa’dan 43 grup var. Bunun yanı sıra 12 ilden gelip burada araçları inceleyen ve gösterileri takip edenler var. Günün yarısında şu anda içeriye girişlerin 13 bin kişiyi bulduğu ifade ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de bize burayı tahsis ettiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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