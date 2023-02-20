Dr. Dölek: “Her il bir enkaz açık hava müzesine çevrilsin”

MUŞ (İHA) – Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, bazı enkazların insanların görebileceği şekilde sit alanı ilan edilmesini isteyerek, “Enkazların etrafı çevrilerek o şehirde yaşayan ya da o şehre gelen insanların görebileceği açık hava müzesine çevrilsin” dedi.

Türkiye’yi yasa boğan ve 10 ilde yıkıma neden olan 2 büyük deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile birlikte enkaz kaldırma işlemleri de sürdürülüyor. Türkiye’de afet bilincinin canlı tutulması ve sonraki nesillere aktarılması için yıkımın yaşandığı illerde birer enkaz etrafı korunarak açık hava müzesine çevrilmesini isteyen Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, bazı enkazların insanların görebileceği şekilde sit alanına dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti. Dölek, “Yaşanan deprem ile birlikte ülkemiz derin bir sarsıntı yaşadı. Hızla depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Arama kurtarma çalışmaları sona yaklaşırken enkaz kaldırma çalışmalarına geçildi. Ben burada sadece bunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen enkaz kaldırma çalışması yaparken çok hızlı bir şekilde karar alınsın. Bazı enkazlar insanların görebileceği şekilde sit alanı ilan edilsin. Enkazların etrafı çevrilerek o şehirde yaşayan ya da o şehre gelen insanların görebileceği açık hava müzesine çevrilsin. Afet ve deprem gerçeği unutturulmasın. Bu durum birçok söylemden daha etkili bir şekilde insanların aklında yaşadığı şehirle ilgili afet olgusunu ayakta tutacaktır. Biz buna afet iletişimi diyoruz. Bu şekilde yaşanan afet ve afetin boyutunu görüntüler kullanılarak saklansın. Enkazlar çevrilip korunarak ve etrafında bilgilendirme notları bulundurarak hem gelecek nesillere aktarılmalı hem de insanların zihninde afet ve afet gerçeğini canlı tutulmalıdır” dedi.