DPÜ’de ’Modern dünyada Peygamber Efendimizi örnek almak’ konulu panel

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İslami İlimler Fakültesi, ’Modern dünyada Peygamber Efendimizi örnek almak’ konulu panele ev sahipliği yaptı.

DPÜ-İİF Konferans Salonu’nda Kütahya İl Müftülüğü’nün katkılarıyla düzenlenen panele, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal, İslami İlimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ali Çelik, DPÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, panelin konuşmacıları akademisyenler Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Tatlı ve Araştırma Görevlisi Dr. Maruf Çakır ile akademik, idari personeli ve öğrenciler katıldı.

"Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettiğinde insanlık bir zulüm ortamındaydı"

Panelin moderatörü DPÜ İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelik, "Peygamber Efendimiz dünyayı teşrif ettiğinde insanlık bir zulüm ortamındaydı. Onun gelişiyle zihinsel bir dönüşüm yaşandı. Kendisi 13 yıl zihinlerdeki Allah inancını yerleştirmeye uğraştı. Bu değişim ve dönüşüm sonunda bize islami bir hayat biçimi sunuldu. Aradan geçen nerdeyse 15 asırda ne yazık ki, onun bize bıraktığı dünyadan uzaklaştık. Peygamberimiz bir hadisinde, ’Ümmetin fesada uğradığı bir dönemde benim getirdiğim sünnetime sarılan müminlere bir değil yüz şehit sevabı verilir’ buyuruyor. Bizler de peygamberimize ve getirdiklerine inanan müminler olarak böyle dönemlerde Peygamber’in sünnetinden ayrılmamalıyız" ifadelerini kullandı.

"Eğer peygamberlik müessesesi olmasaydı biz modern insanlar Allah’ı tanıyamayacaktık"

Rektör Prof. Dr. Kâzım Uysal, "Bugünkü konuklarımız İslami İlimler alanında uzman iken ben bir biyoloğum. Belki alan olarak ayrı görebilirsiniz ama bence herkesin Peygamberimiz hakkında söyleyecek sözleri olmalı. Bugüne modern dünya deniyor. Eğer peygamberlik müessesesi olmasaydı biz modern insanlar Allah’ı tanıyamayacaktık. Bunun iddialı bir söylem olduğunu biliyorum. Ancak azımsanmayacak sayıda modern insanın bugünkü dünyayı tesadüflere bağlıyor. ’Bir Allah olmalı ancak işlere karışmasın’ diyen deist düşüncede olan çok sayıda insan var. Bugün modern bir dünyadayız. Ancak peygamberimiz olmasaydı bu dünyada Allah’ı bilemeyecektik. Demek ki peygamberliğe ihtiyaç var. Ben bu durumu okuma yazma bilmeyen biri için önündeki manalarla dolu kitabı sadece bir kağıt yığını olarak görmesine benzetiyorum. Allah’ı bilmeyen insan da içinde bulunduğu modern çağı da kendini de anlayamaz, bilemez. Allah bu dünyada da öbür dünyada da bizi habibinden, Habibullah’tan ayırmasın" dedi.

Panelistlerden Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Tatlı, ’Fitne Ortamında Müslüman Tavrı Konusunda Hz. Peygamber’in örnekliği’ hususunda konuşmasını yaparken, Peygamber Efendimiz’in yaşamından örnekler verdi.

Araştırma Görevlisi Tatlı’nın ardından söz alan Araştırma Görevlisi Dr. Maruf Çakır ise, ’Peygamber Sevgisinin Edebiyatımızdaki Yeri ve Na’tlar’ başlıklı sunumunda farklı türdeki edebiyat eserlerinde İslam Peygamberi’nin övüldüğü kısımlardan örnekler verdi.