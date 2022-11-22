Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin’in Yusufeli ilçesinde açılışı birlikte gerçekleştirdiği down sendromlu Salih’in annesi Kevser Çolak, oğlunun yaşadığı mutluluğu anlattı.

Çoruh Nehri üzerinde kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın su tutma töreninde sahneye çağrılan 15 yaşındaki down sendromlu Salih Çolak’ın annesi Kevser Çolak, oğlunu sahnede görünce çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Oğlum Cumhurbaşkanı’nı çok seviyor. Yanına gidip görüşmeyi, öpmeyi istiyordu. Biz de bugünlük eğitimine ara verdik ve buraya getirdik. ‘Bir fırsat olursa görürüz’ dedik. Sağ olsunlar Cumhurbaşkanımızın korumaları bizi ön tarafa yerleştirdiler. Ön tarafta gördü, ‘Cumhur dede’ diye bağırınca o da sahneye çağırdı. Bir engelli annesi olarak oğlumu orada görünce çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımızın engellilere değer vermesi beni mutlu ediyor. Allah ondan bin kez razı olsun” dedi.