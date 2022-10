Antalya’nın Serik ilçesinde bir kadın, gelinlik hayali olan down sendromlu görümcesini, temsili düğün ile gelinlik giydirip kayınvalidesinin mezarına götürdü.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan, down sendromlu olarak dünyaya gelen Songül Çam’ın hayali gerçek oldu. Yengesi tarafından götürüldüğü düğünlerde hep gelinlik giymeyi hayal eden down sendromlu Çam için temsili düğün yapıldı ve gelinlik giyme hayali gerçek oldu.

43 yaşındaki Songül Çam’ın, annesi ve babasını kaybettikten sonra bütün bakımını yengesi Lütfiye Çam üstlendi. Songül’ün annesi ölmeden önce kızını gelinlik içinde görmeyi çok istediğini belirten Lütfiye Çam, "İsteğini gerçekleştirdim. Songül’ü gelinlikle annesinin mezarına götürdüm. İçim ve vicdanım çok rahat oldu" dedi.

"Çünkü annesi çok istiyordu gelinliğiyle birlikte görmeyi"

Görümcesini topluma kazandırmak için gittiği her yere götürdüğünü anlatan Lütfiye Çam, "Evlendiğimde eşimin hasta olan annesi ile down sendromlu kardeşi vardı. Kayınvalidem parkinson hastasıydı ve yatalak olunca tamamen Songül’ün bakımını ben üstlendim. Biraz kilosu vardı zayıflamasına ve topluma kazandırılması için bakımını yaparak yardımcı oldum. Gittiğim her yere götürdüm, okula götürdüm. Sonra benden bir isteği vardı düğünlere götürdüğüm zaman heveslendi ve gelinlik giymek istedi. İnayet hanımla beraber ikimiz yaptık. Songül’ün iki sene önce annesi vefat etti ve babası da ben gelin olmadan önce vefat etmişti. Biraz önce de mezarlığa götürdüm gelinliğiyle beraber ve gelin konvoyu yaptık. Annesi ve babasına gösterdim gelinliğiyle beraber. Çünkü annesi çok istiyordu gelinliğiyle birlikte görmeyi. Ona da gösterdim içim ve vicdanım çok rahat oldu" diye konuştu.

"Çok güzel, mutluyum gelin oldum"

Gelinlik hayali gerçek olan down sendromlu Songül Çam, "Çok güzel, mutluyum gelin oldum" ifadesini kullandı.

Songül Çam’ın gelinlik giyme hayaline gerçekleşmesinde yardımcı olan hayırsever İnayet Öztürk Yücetaş ise, "Biz de bugün en az Songül kadar mutluyuz. Gelinlik hayalini gerçekleştiriyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle. Ailemiz böyle bir taleple bize başvurdu. Biz de kırmadık ve Songül’ümüzün gelinlik hayalini gerçekleştirmek için böyle bir organizasyon yaptık" dedi.