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Down sendromlu genç asker oldu

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesinde down sendromlu Emirhan Gündoğdu’nun (20) askerlik hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 12.07.2021, 17:45
Down sendromlu genç asker oldu
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Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kargıpınarı Mahallesinde down sendromlu Emirhan Gündoğdu’nun (20) askerlik hayalini jandarma ekipleri gerçekleştirdi.

Üniforma giydirilen Emirhan’a oturduğu yazlık sitede asker eğlencesi düzenlendi. Down sendromlu Emirhan Gündoğdu’nun askerlik hayalini bilen komşuları, durumu Kargıpınarı Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Genç için hazırlık yapıldı, onun için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Komşuları Emirhan ile karşılıklı oynadı. Jandarma ekipleri de siteye gelerek Emirhan’ı askeri araçla karakola götürdü. Üniforma giydirilen Emirhan için site sakinleri de en büyük asker bizim asker diyerek tezahüratta bulundu. Sık sık asker selamı veren Emirhan’ın sevinci yüzüne yansıdı.
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