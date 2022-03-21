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Down sendromlu çift yumurta ikizleri, gelişimleriyle herkese ilham oluyor

İstanbul’da yaşayan down sendromlu çift yumurta ikizleri Taha ve Duha Danalıoğlu kardeşler takdir topluyor. Lise son sınıfa giden down sendromlu ikizler, okullarının bitmesiyle bir kafede işe girmek için hazırlanırken, gelişimleri ve hayat enerjileriyle de down sendromunun bir engel olmadığını herkese gösteriyor.

Haberde İnsan 21.03.2022, 10:53
Down sendromlu çift yumurta ikizleri, gelişimleriyle herkese ilham oluyor

İstanbul’da yaşayan down sendromlu çift yumurta ikizleri Taha ve Duha Danalıoğlu kardeşler takdir topluyor. Lise son sınıfa giden down sendromlu ikizler, okullarının bitmesiyle bir kafede işe girmek için hazırlanırken, gelişimleri ve hayat enerjileriyle de down sendromunun bir engel olmadığını herkese gösteriyor.

İstanbul Kartal’da yaşayan 53 yaşındaki Selvi Danalıoğlu, 22 yıl önce tek down sendromlu çift yumurta ikizleri Taha ve Duha Danalıoğlu’nu dünyaya getirdi. O günden bugüne zor zamanlar atlatan anne Selvi Danalıoğlu, ikizlerini topluma kazandırmak için elinden geleni yaparak gelişimleri için büyük katkılar sundu. Lise son sınıf öğrencisi ikizler Taha ve Duha, okul biter bitmez bir kafede işe başlamak için gün sayıyor. Çalışmak için hazırlıklara başlayan ikizler, yemeklerde ve ev işlerinde annelerine yardım etmeyi de ihmal etmiyor. Taha ve Duha’nın gelişimi ve hayata umut dolu bakmaları ise herkese ilham oluyor.

“Her şeyi öğretmeye çalışıyorum, zaten birçok şey kendileri yapıyorlar”

Anne Selvi Danalıoğlu, ikizlerinin çalışmaya uygun olduklarını ve ileride yaşamlarını kazanabilecek bireyler olabileceklerini söyledi. Danalıoğlu, “İkizlerin, doğum esnasında down sendromu olduğunu öğrendim. Doğumdan bir süre sonra bocaladım. Down sendromu nedir? Hiçbir konuda bir şey bilmiyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. İki tane bebek elimde, o şekilde öğrendim. Sonra araştırmaya başladım. Bunun kromozom fazlalığı, böyle bir kromozomla hücrenin yapısının değiştiğini, fizik yapılarının değiştiğini, öğrenmede, algılamada birazcık gecikme olduğunu öğrendim. O zaman da genetikçilerimiz bayağı bir araştırma yapmışlardı. Çünkü Taha ve Duha ilk çift yumurta down sendromu ikizleri olarak dünyaya geldi. Türkiye’de hiç böyle bir duruma rastlanmamış. Yurt dışında da bayağı bir araştırılmıştı, o zaman rastlanmamıştı. Tek yumurta İkizler olarak down sendromu çocuklar dünyaya gelmiş. Ama ilk defa Taha ve Duha çift yumurta olarak dünyaya gelmişlerdi. Çocuklarıma her şeyi öğretmeye çalışıyorum. Zaten birçok şey kendileri yapıyorlar. Birçok öz bakımlarını, ev içindeki yaşam alanlarını, yemek yapabiliyorlar. Banyo sorunumuz yok, öz bakım sorunumuz yok. Bu konuda çok iyiler. Bana çok yardımcılar. Müthiş yardım ediyorlar. Çok güzel omlet yapıyorlar. Makarna yapıyorlar” dedi.

“Bu arada koyu Cumhurbaşkanı hayranılar”

Danalıoğlu, konuşmasının devamında, “Çift yumurta ikizler olmalarından mı kaynaklanıyor bilmiyorum, ama gerçekten çok farklı karakterler. Taha, fanatik Fenerli, Duha ise fanatik Galatasaraylı, ama aynı zamanda sanata da çok ilgili. Sanatı da çok seviyor. Bu arada koyu Cumhurbaşkanı hayranılar. Bizim evimizde sürekli bir Recep Tayyip Erdoğan hayranlığı var. Bu sevgi kendiliğinden oluşmuş bir sevgi. Zaten onlarda sevgilerin oluşması çok enteresandır. Siz isteseniz oluşturamazsınız” ifadelerini kullandı.

“Bizden değil diye onları dışlamak, ötekileştirmek çok büyük bir yanlış”

Anne Danalıoğlu, “Down sendromlu çocukları bizden değil diye dışlamak, ötekileştirmek çok büyük bir yanlış, bence insanlık ayıbı. Ben öyle görüyorum. İnsanlık ayıbı. Onlar işe başlayacaklar, yakında çalışacaklar. Biraz geriden gelebilirler, bazı şeyler eksik ya da fazla olabilir. Varsın olsun. Ne fark eder ki” diye konuştu.

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