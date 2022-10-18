Down sendromlu çaycı esnafın neşe kaynağı

Malatya’da bir çay ocağında haftada iki gün garson olarak çalışan down sendromlu Oktay Uçar hem çalışkanlığı hem de becerisiyle dikkat çekerken, esnaf ve müşterilerin ise neşe kaynağı oldu.

Yeşilyurt ilçesi Zapçıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında hafta iki gün garsonluk yapan 47 yaşındaki down sendromlu Oktay Uçar hem çalışkanlığı hem de becerisiyle dikkat çekerken, esnaf ve müşterilerin ise neşe kaynağı oldu.

Bir çok vatandaşın kendisiyle sohbet etmek için ziyaret ettiği çay ocağında etrafına neşe saçan Oktay Uçar bir taraftan ocakta çalışırken, diğer taraftan ise siparişleri yetişiyor.

“Haftada iki gün çalışıyorum”

Çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Oktay Uçar sabah erken saatlerde geldiği çay ocağında hafta iki gün çalıştığını belirterek, bir süre mesai yaptıktan sonra eve gidip dinlendiğini daha sonra ise tekrar işine döndüğünü söyledi.

“Uzun bir süredir birlikte çalışıyoruz”

Oktay Uçar’ın çay ocağında çalışmaya başlamadan önce konuşmaktan güçlük çektiğini aktaran, işletme sahibinin oğlu Veysel Gümüşçü ise “Oktay ağabeyle tanışmamız doksanlı yıllarda oldu. Buralara gidip geliyordu. İnsanlar dalga geçiyordu. Bir süre sonra babam kendisini işe aldı. Yıllardır yanımızda. İşe başladığı dönemlerde konuşamıyordu. Şimdi çok iyi konuşabiliyor. Gün boyu bir aradayız. Hem evine yük olmuyor hem de buraya geliyor can sıkıntısı gidiyor. Kendisini bir işçi olarak değil de buranın ortamına tat veren bir birey olarak görüyoruz. Müşterilerimizin tepkileri de çok güzel Oktay ağabeyi çok seviyor kendisine istihdam sağladığımız için bize dua ediyorlar “dedi

“Oktay ağabey bizim neşe kaynağımız”

Bölge esnaflarından Korkut Topçu da , “Oktay bizim çok sevdiğimiz değer verdiğimiz bir insan. Çay ocağının sahibi Orhan ağabey Oktay’ı işyerlerinde çalıştırarak istihdama da katkı sunuyor. Kendisinin engelli bir birey olmasına rağmen bizimle sohbet edebilen, çay istediğimiz zaman bizi kırmadan bize çay getiriyor. Neşe kaynağımız, herkes sever, sayar. Burada olduğu sürece Oktay’la sürekli beraber olacağız.” diye konuştu

(HE-SD-