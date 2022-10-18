Down sendromlu çaycı, esnafın neşe kaynağı

Malatya’daki bir çay ocağında hafta iki gün garson olarak çalışan down sendromlu Oktay Uçar, hem çalışkanlığı hem de becerisiyle dikkat çekerken, esnaf ve müşterilerin de neşe kaynağı oldu.

Yeşilyurt ilçesi Zapçıoğlu Caddesi üzerindeki bir çay ocağında haftada iki gün garsonluk yapan down sendromlu Oktay Uçar (47), hem çalışkanlığı ve becerisiyle dikkat çekerken, esnaf ve müşterilerin ise neşe kaynağı oluyor. Birçok vatandaşın kendisiyle sohbet etmek için ziyaret ettiği çay ocağında etrafına neşe saçan Oktay Uçar; bir taraftan ocakta çalışırken, diğer taraftan da siparişleri yetiştiriyor.

“Haftada iki gün çalışıyorum”

Çalışmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Uçar, sabah erken saatlerde geldiği çay ocağında hafta iki gün çalıştığını belirterek, bir süre mesai yaptıktan sonra eve gidip dinlendiğini, daha sonra ise tekrar işine döndüğünü söyledi.

“Uzun bir süredir birlikte çalışıyoruz”

İşletme sahibinin oğlu Veysel Gümüşçü, Uçar’ın çay ocağında çalışmaya başlamadan önce konuşmakta güçlük çektiğini aktararak, “Oktay ağabeyle tanışmamız 90’lı yıllarda oldu. Buralara gidip geliyordu. İnsanlar dalga geçiyordu. Bir süre sonra babam kendisini işe aldı. Yıllardır yanımızda. İşe başladığı dönemlerde konuşamıyordu, şimdi çok iyi konuşabiliyor. Gün boyu bir aradayız. Hem evine yük olmuyor hem de buraya geliyor, can sıkıntısı gidiyor. Kendisini bir işçi olarak değil de buranın ortamına tat veren bir birey olarak görüyoruz. Müşterilerimizin tepkileri de çok güzel. Oktay ağabeyi çok seviyor, kendisine istihdam sağladığımız için bize dua ediyorlar" dedi.

“Oktay ağabey bizim neşe kaynağımız”

Bölge esnafından Korkut Topçu, “Oktay bizim çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir insan. Çay ocağının sahibi Orhan ağabey, Oktay’ı iş yerlerinde çalıştırarak istihdama da katkı sunuyor. Kendisi engelli bir birey olmasına rağmen bizimle sohbet edebiliyor, çay istediğimiz zaman bizi kırmadan bize çay getiriyor. Neşe kaynağımız, herkes sever, sayar. Burada olduğu sürece Oktay’la sürekli beraber olacağız" diye konuştu.