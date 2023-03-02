Dostluk maçının geliri depremzedeler için bağışlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem nedeniyle Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karabük İdman Yurduspor ile TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor arasında depremzedeler için oynanan dostluk maçının geliri olan 674 bin lira "Karabük Mahallesi Konteyner Kent Projesi"ne bağışlandı.

Karabük İdman Yurduspor Genel Sekreteri Recep Aydın ve kulüp yöneticileri, yaptıkları bağışın makbuzunu Karabük Valisi Fuat Gürel’e teslim etti.

Vali Gürel, "Büyük bir felaket yaşadık ülke olarak millet olarak hepimiz tek yürek olduk amacımız bölgede bulunan vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak yaraların sarılmasına katkıda bulunmak bu maksatla konteyner kent projesini yürütüyoruz sizlerin ve Zonguldak Kömür Sporun katkıları oldukça önemli Zonguldak Kömürspor yönetici sporcu ve taraftarlarına Karabük İdman Yurduspor yönetimine, sporcularına ve taraftarlara, Karabüklü hemşehrilerime ilimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.