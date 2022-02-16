banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Dört gün çalışma kararı onaylandı!
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dostluk maçında Romanyalı kadının protez bacağını gören sporcular gözyaşlarını tutamadı

Isparta’da Erasmus + “Leading Future Mınds“ projesi kapsamında proje ortakları ile Isparta tekerlekli sandalye basketbol takımı, uluslararası dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Roman heyetini temsilen katılan bir kişi, protez bacağını tüm salona gösterdiği esnada salonda bulunan engelli Milli Takım sporcuları gözyaşlarına hakim olamayıp, duygusal anlar yaşadı.

Haberde İnsan 16.02.2022, 10:20
Dostluk maçında Romanyalı kadının protez bacağını gören sporcular gözyaşlarını tutamadı

Isparta’da Erasmus + “Leading Future Mınds“ projesi kapsamında proje ortakları ile Isparta tekerlekli sandalye basketbol takımı, uluslararası dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Roman heyetini temsilen katılan bir kişi, protez bacağını tüm salona gösterdiği esnada salonda bulunan engelli Milli Takım sporcuları gözyaşlarına hakim olamayıp, duygusal anlar yaşadı.

Isparta Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü Erasmus + 1Leading Future Mınds" adlı projesi kapsamında 1 hafta süreyle Litvanya, Yunanistan ve Romanya’dan 30 kişilik öğretmen ve öğrenci heyeti Isparta’ya geldi. Proje ortakları ile Isparta tekerlekli sandalye basketbol takımı Isparta 6 Mart Kapalı Spor Salonunda uluslararası dostluk maçı yaptı. Yapılan etkinlikte dezavantajlı öğrencilerin duyguları ve heyecanı uluslararası boyutta anlamlı anların yaşanmasına vesile oldu. Romanya adına konuşan Carmen Marıa Hemen, 15 yaşında yaşadığı trafik kazası sonucu kaybettiği bacağı yerine takılan protez bacağını tüm salona gösterdi, bu esnada salonda bulunan engelli Milli Takım sporcusu Sena Söbü ve diğer sporcular gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadı.

"Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve anlamlı proje"

Litvanya adına açıklamada bulunan Armen Barsamyan, kendisinin de bacağında sorunu bulunduğunu söyleyip organizasyon için herkese teşekkür etti ve öğrencileri kucakladı. Yunanistan adına Stefanos Nalmpantıs, Yunanca yaptığı açıklamada, “Bir sürü projemiz vardı ama bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve anlamlı proje, hayatımın en mutlu günü" diyerek Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Ramazan Tezcan’ı kutladı.

"Bu projedeki amacımız Türk insanının güzelliklerini ve çeşitliliğini anlatmak"

Konuşmalar sırasında tüm salonda duygusal anlar yaşanırken Türkiye adına açıklama yapan Isparta Anadolu Lisesi müdürü Ramazan Tezcan sınırların önemsiz olduğundan bahsetti, sevgi ve kardeşlik vurgusu yaparak tüm ülke temsilcileriyle kucaklaşıp katılımcılara teşekkürlerini iletti. Tezcan “Isparta Anadolu Lisesi olarak Erasmus + projelerinden biri olarak yürüttüğümüz Leading Future Mınds adlı ulusallaşma adına yapılan bir projeydi, proje kapsamında tabi ki dezavantajlı çocuklarımızın da faaliyetlerinin olması gerektiğini düşündük. Şu an Yunanistan, Romanya ve Litvanya’dan misafirlerimiz burada. Bu projedeki amacımız Türk insanının güzelliklerini ve çeşitliliğini anlatmak, ulusallaşmanın sınırlara bağlı olmadığını, diğer ülkelerle böyle sarılabileceğimizi göstermek istedik. Isparta Anadolu Lisesi olarak birinci derecede misyonumuz, vatanımıza milletimize hayırlı bireyler yetiştirmek. Güzel vatanımızı dünyanın her yerine tanıtmak için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Gerçekten bugün çok duygusal bir anımız oldu. Dezavantajlı evlatlarımızı sadece Türk çocuklarına değil, dünya çocuklarına aynı şartlarda nasıl bir yaşam olduğunu ve bazı şeylere empatisel olarak bakabilmeleri gerçeği adı altında bugün buradayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
10°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Tuzlaspor 22 30
10. Gençlerbirliği 24 30
11. Manisa Futbol Kulübü 23 29
12. Boluspor 21 28
13. Keçiörengücü 23 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11