Kırıkkale’de bin 744 rakımlı Dinek Dağında karların altında yaralı halde bulunarak donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu tedavi edildi.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesindeki yoğun kar yağışının etkili olduğu bin 744 rakımlı Dinek Dağında dolaşırken bir vatandaş tarafından karların altındaki kurt yavrusu yaralı halde bulundu. Donmaktan son anda kurtarılan kurt yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bacağından ve kafasından yaralanan kurt yavrusu, buradaki ilk müdahalenin ardından da Veteriner Fakültesi’ne gönderildi. Acil Servis bölümünde tedavisine başlandı, 1 gün süreyle de yoğun bakımda bekletildi. Veteriner hekimler tarafından da iki gündür tedavi edilen kurt yavrusunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İHA muhabirine konuşan Veteriner Hekim Sevim Uğurlu, kafasından ve bacağından yaralı bir vaziyette geldiğini ifade ederek, iki gündür tedavi edildiğini söyledi.

Sağlık durumunun da iyi olduğunu aktaran Uğurlu, “Kırıkkale Üniversitesi’nde Cerrahi Anabilim Dalında doktora yapıyorum. Küçük bir kurt yavrumuz var. Bunu vatandaş karın altında bağırırken buluyor. Bulduklarında da karın üzerinde kan görüyorlar. Bize getirildiğinde ciddi bir kafa travması olduğunu anladık. Fakat sebebini bilmiyoruz. Bu bir insan veya vahşi bir hayvan tarafından yapılmış olabilir. Durumu kritikti gerekli müdahaleleri yaptık. İlk geldiği gün baya yoğun bakımda kaldı. Gerekli tıbbi tedaviler aldı. İki gün oldu şuanda genel durumu ise şuan toparladı” dedi.

Uğurlu, “Kendi kendine yemeye başladı. Bizde onu Doğa Yaşama Koruma Derneği’ne bırakacağız. Bir süre daha koruma alanlarına bırakılıp kendi alanlarına devam ettirebileceği tanısına varılınca kendi yaşam alanına geri dönecek” ifadesini kullandı.