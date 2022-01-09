Donmak üzere olan 17 yavru köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde donmak üzere olan 17 yavru köpeğe sahip çıkarak koruma altına alan vatandaşlar, ilgili kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

Bingöl’de kış aylarının çetin geçtiği ve hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düştüğü Karlıova ilçesinde duyarlı vatandaşlar 17 annesiz yavru köpeğe sahip çıkarak, koruma altına aldı. Yavru köpekleri donmak üzereyken bulan vatandaşlar, sağlık çalışanları ile birlikte her gün yavruların yiyecek ihtiyacını karşılıyor. Vatandaşlar, bir süredir kendi imkanlarıyla baktıkları yavru köpekler için kurumlara barınak ve mama çağrısında bulundu.

Esnaf Erkan Değirmenci, “Karlıova yaklaşık eksi 20-25 derece soğuk olduğu için sahipsiz yavru köpekleri donmaması için bir yerde topladık. Sağlık çalışanları, esnaflar olarak kendi aramızda onların yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu da sadece bizimle olmuyor. Yetkililerden yardım istiyoruz hem barınak hem de mamaları için yardım bekliyoruz” dedi.