Dondurucu soğukta tişörtle yürüdü, görenlerin içi üşüdü

Sivas’ta dondurucu soğukta tişörtle yürüyen doğasever görenleri şaşkına çevirdi.

Ankara’da öğretmenlik yapan ve doğa sporları tutkunu olan Sivaslı Murat Önç, tatilde memleketine geldi. Sivas’ta dondurucu soğukların yaşandığı ve vatandaşların üşümemek için evlerinden dışarı çıkmaya cesaret edemediği günlerde tişörtle dışarı çıktı. Eksi 9 derecede soğuğa meydan okuyan Önç, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gideceğini ve zirve yapmayı düşündüğünü belirtti. Kendisini görenlerin çok şaşırdığını fakat üşümediğini vurguladı.

Doğa sporları tutkunu Önç, doğaya uyarak doğadan faydalanmak gerektiğini söyleyerek, “Sıra dışı bir şey yapmıyorum. Bilinçli yaşayan herkes bunu yapabilir. Üşüsem üstümü giyerdim herhalde ama uzun yürüyüşlerin molalarında kesinlikle giyiniyoruz. Çünkü vücudun da bir sınırı var, doğaya hiçbir zaman güç yetmez. Doğaya uyarak doğadan faydalanmak gerekir. Ben de vücudumu tanıdığım ve doğayı da bildiğim için nerede ne yapacağımı biliyorum. Şu anda da üşümüyorum. Yolda bol bol selamlaştığımız dostlarımız oluyor. Selamlaşma nedenimiz durumumuzdan dolayı ama sporu insanlara aşılamak için daha heyecanlı ve istekli onlara kendimizi göstermekten çekinmiyoruz. Tabi ki çok şaşırıyorlar, kolay değil. Şehir içi eksi 9 ama yürüyünce daha fazla soğukları da görüyorum o zaman insanlar daha çok şaşırıyor. Ankara’da yaşan bir öğretmenim. Tatil dolayısıyla Sivas’a geldim. Sivas’ta güzel bir Yıldız Dağı ve Kayak Merkezi var. Yapanlara ve sayın valimize teşekkür ediyorum. Oraya doğru gidiyorum ve bugün zirve yapmayı düşünüyorum umarım başarılı oluruz” dedi.