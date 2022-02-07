Dondurucu soğukta saman çuvallıyorlar

SİVAS (İHA) – Sivas’ta hayvancılık yapanlar, yem ihtiyacını karşılamak için yaz aylarında stokladıkları samanı dondurucu soğuklarda çuvallıyorlar.

Sivas’ta dondurucu soğuklar hayvancılık yapanların işlerini bir hayli güçleştiriyor. Sivaslı çiftçiler kış aylarında yem sıkıntısı çekmemek için yaz aylarında tedbir almak zorunda. Sivas’ta yaz aylarında tarlada biçilen arpa ve buğdayların sapları biçerdöverler tarafından samana dönüştürülüyor. Toplanan samanlar ahırlara yakın bir noktada bir araya yığılarak üzeri çadırlarla ve taşlarla kapatılıyor. Zorlu kış aylarında üzerindeki çadırı kaldırarak çuvallara doldurulan saman, hayvanların kara kışta aç kalmamasını sağlıyor.

Sivas merkeze bağlı Karayün köyünde geçimini küçükbaş hayvancılık yaparak sağlayan Hasan Tunçbaş, hayvanlarının ihtiyaç duyduğu samanı sıfırın altında 15 derecede çuvallara dolduruyor. Tunçbaş, kış şartlarının ağır geçtiğini, arazide yarım metre kar olduğunu belirterek, “Yazın buğdayları biçiyoruz. Kalan samanları araziye kılıp üzerine örtüyoruz. Kar yağdığında ise 3-5 günde bir çuvallara doldurarak hayvanlara yediriyoruz. Böyle olmazsa çok sıkıntı yaşarız. Hayvancılığın şartı zorluklarla mücadele etmektir. Kış şartları burada ağır geçiyor, etrafta yarım metre kar var. Allah tüm emekçilere ve koyunculuk yapanlara yardım etsin” dedi.