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Domuzlardan korktu, ağaca tırmandı

Ordu’da domuz sürüyle karşılaşan bir kişi korkudan ağaca tırmandı.

Haberde İnsan 29.05.2021, 09:11
Domuzlardan korktu, ağaca tırmandı

Ordu’da domuz sürüyle karşılaşan bir kişi korkudan ağaca tırmandı.

Fındık bahçesinde domuz sürülerinin olduğunu gören Mustafa Bıyık isimli çiftçi cep telefonuyla sürüyü videoya çekmeye başladı. Daha sonra kendisini fark eden domuzların saldırısından ağaca çıkarak kurtuldu.

Domuzların saldırısından ağaca tırmanarak kurtulduğunu anlatan Bıyık, "Kalabalık domuz sürüsüyle fındık bahçesinde karşılaştım. Sürünün içerisinde yavru domuzlar vardı. Domuzlar beni fark edene kadar videoya çektim. Sonrasında domuzlar üzerime doğru gelince korkudan ağaca tırmandım" dedi.
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