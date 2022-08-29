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Domuz saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Erzurum’un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Haberde İnsan 29.08.2022, 11:43
Erzurum’un horasan ilçesinde domuzların saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Horasan’a bağlı Küçük Konak (Menevrüt) Mahallesinde yaşayan Efecan Taş (12) domuzların saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Köyün alt kısmında meydana gelen olayın ardından mahalle sakinlerince Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuk buradaki doktorların müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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