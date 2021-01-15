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Domuz ile köpekler arasındaki amansız mücadele böyle görüntülendi
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Haberde İnsan 15.01.2021, 11:49
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde kar yağışı dolayısıyla aç kalan yabana domuzu yiyecek bulmak için ilçe merkezine indi. Bunu gören köpeklerle domuz arasında yaşanan amansız mücadele ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.Şuhut’un Atlıhisar köyünde yiyecek bulmak için köye giren bir domuz köpekler tarafından fark edilince adeta amansız bir mücadelenin fitili ateşlendi. Vatandaşların cep telefonları ile kayıt altına aldığı olayda domuzu gören 3 köpek hemen saldırıya geçti. Uzun süre domuz ile köpekler arasında mücadele yaşandı. Hayatta kalabilmek için köpeklere direnen domuz köpeklerle baş edemeyeceğini anlayınca kaçmak istedi. Köpekler domuzun peşini bırakmadı ve bir süre sonra domuz yenik düşerek köpekler tarafından kovalandı. Köpekler ile domuz arasında yaşanan bu hayatta kalma savaşı köylü vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
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