Doku nakli olan Leyla köy köy gezip çocuklara oyuncak dağıtıyor

Kahramanmaraş’ta 1,5 aylıkken yüzü ve kafatası yanan ve Antalya’da ameliyatla vücudundan doku nakli gerçekleştirilen 22 yaşındaki Leyla Demirci, köy köy gezerek çocuklara oyuncak dağıtıyor.

Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi’nde yaşayan Leyla Demirci’nin, başındaki eşarbın alev alması sonucu yüzü ve kafatası yandı. Çok sayıda operasyon geçiren ve sağlığına kavuşmasının ardından Demirci, gönüllü gençlerle bir araya gelerek sosyal medya üzerinden yürüttükleri kampanya ile köy çocuklarına oyuncak dağıtıyor.

Doku naklinden sonra tekrar hayata tutunduğunu söyleyen Demirci, "Zorlu süreçlerden sonra çocukları mutlu etmek için sosyal sorumluluk projelerine katıldım. Hayırseverlerin destekleriyle çocukları mutlu etmek için köy köy gezerek aldığımız hediyeleri onlara kendi ellerimizle teslim ettik. Onların mutluluklarıyla bizler daha çok mutlu olduk. Ben de onlarla bir arada olmaktan, onlar için bir şeyler yapmaktan mutluluk duydum. Bu güzelliklere vesile olmak beni hayata daha çok tutundurdu. Bizler gönüllü arkadaşlarla birlikte çocukları mutlu etmek için projeler yapıyoruz ve köy köy gezip onlar için koşturmaya devam edeceğiz" dedi.