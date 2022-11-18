Doktorun kafedeki ilk müdahalesi ile hayata döndü

Gaziantep’te bir kafede otururken aniden fenalaşarak kalbi ve solunumu duran kadın, o sırada kafede oturan Dr. Murat Gök ve Anestezi Teknisyeni Tuğba Gök tarafından yapılan doğru müdahale ile hayata döndü.

Gaziantep’te yaşayan Cemre Kılıç (29), yakınlarıyla bir kafeye gitti. Aniden fenalaşarak kalbi ve solunumu duran Kılıç’a, kafede ailesiyle oturan Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Gök ile eşi Abdulkadir Yüksel Hastanesi Anestezi Teknisyeni Tuğba Gök tarafından acil müdahalede bulunuldu. Yapılan doğru müdahale ile Kılıç tekrar hayata döndü.

Uzm. Dr. Murat Gök, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hafta sonu ailemle bir kafede yemek yemeye gelmiştik. Arka masamızda bulunan hanımefendinin fenalaştığını gördük. Panik halinde insanların hanımefendiye yardım etmek için müdahale etmek istediklerini gördük. Yanlış müdahalenin önüne geçmek adına eşimle beraber hastanın durum değerlendirmesini yaptık ve hastanın solunumunun olmadığını fark ettik. İlk olarak hava yolunu açtık. Hastanın nabzının da olmadığını fark etmemizle birlikte, hastanın kalbinin ve solunumunun durduğunu da tespit ettik. Vakit kaybetmeden kalp masajına başladık. Ambulans gelene kadar eşimle birlikte hastaya kalp masajı ve solunum desteği yapıldı. Sonrasında hasta ambulansa nakledilerek hastaneye sevk edildi. Cemre Hanım şu an oldukça iyi, beni de hastanemizde ziyarete geldi. Cemre Hanım’a sağlıklı bir yaşam diliyoruz" dedi.

Anestezi Teknisyeni Tuğba Gök, "Cemre Hanım’a ilk müdahale ettiğimizde çenesi kilitlenmişti. Eşimin de desteği ile CE manevrası yaparak solunum yolunu açtık. "Bak, dinle, hisset" yöntemiyle solunumunu değerlendirdik. Nabzına baktığımızda nabzın olmadığını fark ettik ve kalp masajına başladık. Çok şükür hayata döndü" diye konuştu.