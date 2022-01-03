Doktor ve küçük hastasından son kemoterapi şarkısı

Adana’da kemik kanseri tedavisi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden taburcu olan 14 yaşındaki Mekke Alagöz, aldığı son kemoterapinin ardından, doktoruyla birlikte gitar çalıp şarkı söyledi.

Adana Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi, duygusal anlara sahne oldu. Hastanede yaklaşık 1 yıldır kemik kanseri tedavisi gören 14 yaşındaki Mekke Alagöz, tedavinin tamamlanması ve taburcu olmasını, doktoruyla birlikte gitar çalıp söyleyerek kutladı.

Notalar duygularla buluştu

Hastanede son kez kemoterapi alan ve artık sadece kontrol için gelmek üzere taburcu edilen Mekke, tedavi sürecinde çalmayı öğrendiği gitarı eline aldı. Mekke gitar çalarken, tedavisini yöneten Klinik Şefi Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, Nilüfer’in unutulmaz “Caddelerde Rüzgar” şarkısını söyledi. Mekke’nin annesi ile asistan doktorlar ve hemşirelerin de eşlik ettiği mini konserde duygusal anlar yaşandı.

4 ayda gitar çalmayı öğrendi

4 ayda gitar çalmayı öğrendiğini ve taburcu olurken de doktoruyla birlikte şarkı söylemek istediğini belirten Mekke, “Doktorum Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli hocamın da müzikle ilgilendiğini biliyordum. Kendisi beni kırmadı ve birlikte şarkı söyledik, çok mutlu oldum. Kendine ve tedavim boyunca ilgilerini eksik etmeyen Adana Şehir Hastanesi personeline teşekkür ediyorum” dedi.

Mekke’nin ev hanımı annesi Özlem Alagöz de kızlarının tedavisi nedeniyle Gaziantep’ten Adana’ya taşındıklarını belirterek şunları söyledi:

“Her 28 günde bir geliyorduk ve Mekke 4 gün hastanede kalıyordu. Doktorlar ve diğer sağlıkçıların da desteğiyle hep moralini yüksek tuttu. Zor bir dönem geçirdik ama çok şükür hepsini atlattık. Kemoterapi tedavisi tamamlandı. Önümüzdeki 4 yıl boyunca sadece kontroller için hastaneye geleceğiz.”