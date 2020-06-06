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Doktor, eşinin sezaryen ameliyatını yaptı, çifte mutluluk yaşadı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OPR. DR. İSMAİL BALCIOĞLU, KENDİ EŞİNİN SEZARYEN AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİREREK, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI.

Doktor, eşinin sezaryen ameliyatını yaptı, çifte mutluluk yaşadı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OPR. DR. İSMAİL BALCIOĞLU, KENDİ EŞİNİN SEZARYEN AMELİYATINI GERÇEKLEŞTİREREK, BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI.

06 Haziran 2020 Cumartesi 16:44
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Doktor, eşinin sezaryen ameliyatını yaptı, çifte mutluluk yaşadı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, kendi eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştirerek, bebeğini kucağına aldı.

Fatsa Özel Medi-Tech Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, 5 yıl aradan sonra çifte mutluluk yaşadı. Uzun yıllar Fatsa ve çevre ilçelerde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak anne adaylarının en mutlu günlerine tanıklık eden Opr. Dr. Balcıoğlu, kendi eşinin sezaryen ameliyatını yaptı. Başarılı bir şekilde tamamlanan operasyon sonrası sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğine Belinay ismi verildi.

Aynı gün içerisinde hem başarılı bir ameliyat gerçekleştiren hem de yavrusunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan Opr. Dr. İsmail Balcıoğlu, böylesi bir mutluluğun herkese nasip olması temennisinde bulundu.

Opr. Dr. Balcıoğlu, “Uzun yıllar özellikle anne adaylarımızın en mutlu günlerinde yanlarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fatsa Özel Medi-Tech Hastanesi olarak burada hastalarımız ile aile ortamında yakından ilgileniyoruz. Ben de kendi eşimin ameliyatını, diğer bütün hastalarımıza ve anne adaylarına karşı yürüttüğümüz titizlik ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yıllar sonra gerçekleştirdiğim sezaryen ameliyatı ile kendi çocuğumu kucağıma aldım. Allah tüm meslektaşlarımıza bu duyguyu yaşatsın” dedi.

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