Doktor başkan genç doktor adaylarıyla kahvaltıda buluştu

Erzurum Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın sabah kahvaltısı toplantısında buluştu. Başkan Uçar, öğrencilerle bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Kendisi de doktor olan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, genç doktor adaylarına hitaben yaptığı konuşmada önerilerde bulundu. Tıp eğitimi ile birlikte spor, müzik, sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını isteyen Uçar, yabancı dil konusuna da ağırlık vermelerini istedi.

Toplantıya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Konca Altunkaynak, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Orhan Delice, Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim üyesi Halil İbrahim Tör, ile Tıp Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri katıldı.

Karşılıklı sohbetten sonra Tıp Fakültesi öğrencisi Alperen Burak Çekiçoğlu saz çaldı Başkan Uçar ve Dekan Prof. Dr. Altunkaynak şiirleriyle eşlik ettiler. Genç doktor buluşmalarında Başkan Uçar’ın okuduğu Mihriban şiiri katılımcılardan yoğun alkış aldı.