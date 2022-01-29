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Doğumunun 75. yılında Doktor Sadık Ahmet Bursa’da açılışı gerçekleştirilen anıt ve sergiyle anıldı

Batı Trakya Türkleri Bursa Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, Doktor Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında dualarla anılırken, 29 Ocak Milli Mücadele Günü kapsamında Doktor Sadık Ahmet anıtı ve Dr. Sadık Ahmet’in hayatından kesitler aktaran fotoğrafların sergisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımıyla açıldı. Açılışa ayrıca, Doktor Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, kızı Doktor Funda Ahmet ve Gümülcine’den gelen kız kardeşi Fatma Ahmet’te katıldı. Açılışta Doktor Sadık Ahmet’in hayatını anlatan bir kitabın da çıkacağı müjdesi verildi.

Haberde İnsan 29.01.2022, 18:02
Doğumunun 75. yılında Doktor Sadık Ahmet Bursa’da açılışı gerçekleştirilen anıt ve sergiyle anıldı

Batı Trakya Türkleri Bursa Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, Doktor Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında dualarla anılırken, 29 Ocak Milli Mücadele Günü kapsamında Doktor Sadık Ahmet anıtı ve Dr. Sadık Ahmet’in hayatından kesitler aktaran fotoğrafların sergisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımıyla açıldı. Açılışa ayrıca, Doktor Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, kızı Doktor Funda Ahmet ve Gümülcine’den gelen kız kardeşi Fatma Ahmet’te katıldı. Açılışta Doktor Sadık Ahmet’in hayatını anlatan bir kitabın da çıkacağı müjdesi verildi.

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet, doğumunun 75. yılında Bursa Batı Trakya Dernekleri Şubesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen etkinlikte dualarla anıldı. Etkinlik kapsamında, Dr. Sadık Ahmet’in anıt heykeli ve 29 Ocak 1988 senesinde yaşadıkları zorlukları anlatan fotoğraf sergisi açılışı gerçekleştirildi. Açılışta Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, kız kardeşi Fatma Işık, kızı Dr. Funda Ahmet ve torununun yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç yer aldı. Törende Dr. Sadık Ahmet dualarla anılırken Batı Trakya Bursa Derneği Başkanı Dr. Ali Eminlatif, Yunanistan’ın hala çıkardığı milyonluk vergiler ve kışkırtmalar sonucu ekonomik açıdan zor günler yaşayan Batı Trakya Türkleri ve Müslüman azınlıklarının Avrupa ülkelerine göç ederek burada zor şartlar altında yaşadıklarını dile getirdi. Sözlerine devam eden Eminlatif, ’’Yunanistan’da vakıflardan Batı Trakyalı Türk ve Müslüman azınlığı ne yazık ki yararlanamıyor. Her yıl bize 2 milyon Euro vergi çıkarıyorlar. Ama İstanbul’daki Rum vakıflarından hiç bir vergi alınmıyor. Batı Trakya’da ekonomiyi maalesef çökeltmek üzere kurulmuş bir sistem var. Ekonomi kötü gidince insanlarımız maalesef Avrupa’nın çeşitli ülkelerine göç ediyorlar. Orada zor işlerde çalışıyorlar. Bu durumda bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Bu toplum bir gün geri gelecek inşallah. İstanbul’da Rumlar, patrik ve metropolitlerini kendileri seçiyorlar. Batı Trakya’ya gelince müftümüzü seçmemize müsaade etmiyorlar. Seçilmiş müftüyü tanımıyorlar. Yunanistan kendi adamını Türklere müftü olarak tayin ediyor. Camiamız ise seçilmiş müftünün arkasında duruyor. Ekonomi ve etnik kimlik gibi sorunlarımız halen devam etmektedir. Batı Trakya’daki eğitim politikası maalesef eğitimsizlik üzerinedir. Ne mutlu Batı Trakya Türküyüm ve Müslüman azınlığıyım diyebilene. Allah Batı Trakya’daki, anavatanındaki, Avrupa’daki, Türk ve Müslüman azınlığımızın birlik ve beraberliğini daim eylesin’’ dedi.

29 Ocak Milli Mücadele Günü’nden oluşan fotoğraf sergisini gezen ve göz yaşlarına hakim olamayan Dr. Sadık Ahmet’in eşi Işık Ahmet, eşinin hayatını konu alan bir kitabın yakın zamanda çıkacağının müjdesini verdi. Sözlerine kürsüde devam eden Işık Ahmet, ’’Öncelikle bu eserin kazandırılmasında çok büyük katkıları bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bu soyadı taşıdığım için, ailem ve çocuklarım adına Sadık Ahmet’in eşi olmanın gururunu yaşıyorum. Onu kaybettiğim gün çok büyük bir acı yaşadım. Hala bu acı devam ediyor. Hala onu çok özlüyoruz. Sadık Ahmet hep bana bu dava çocuklarımızın geleceği için, benim gireceğim dört duvar benim için bir saraydır diyordu. Hiç zorluk çekmedi orada. Çünkü inandığı bir dava vardı. Bu davayı bir gün kazanacağımıza inanan bir liderdi" diyerek sözlerine son verdi.

Açılış sonrası Ahmet ailesi ve Bursa protokolü Dr. Sadık Ahmet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

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