Doğum gününde kendisi için değil, depremzedeler için hediye istedi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, doğum günü sebebiyle sosyal medya hesabından kendisine değil, depremzedelere hediyeler alınması yönünde çağrı yaptı. Bu çağrı sonrasında kendisine gelen bağışları toplayan vatandaş, aracına atlayarak yardımları Kahramanmaraş’a ulaştırdı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet veren 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm Türkiye yaraları sarabilmek için tek vücut oldu. Türkiye’nin dört bir yanından afet bölgelerinde yaşayan depremzedeler için yardım gönderildi. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Aldulkadir Güneş de, 10 Şubat’ta olan doğum gününde sosyal medya hesabından, depremzedelere yapılacak olan yardımların kendisine en güzel doğum günü hediyesi olacağı yönünde duyuru yaptı. Bunun üzerine yardım yapmak istediklerini söyleyen vatandaşlar, bebek bezi, mama, çocuk ve yetişkin ayakkabısı gibi ürünleri Güneş’e teslim etti. Toplanan yardımların ardından Güneş, ürünleri teslim etmek üzere kendi aracına atlayarak Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Güneş, sahada personelleriyle birlikte görev yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile buluşarak, verilen yardımları teslim etti.

"Bana bu anlamlı hediyeleri gönderen herekse teşekkür ediyorum"

Doğum gününde paylaştığı mesajın ardından çok sayıda insanın kendisi aracılığıyla yardımda bulunmak istediğini söyleyen Abdulkadir Güneş, "10 Şubat benim doğum günümdü. Buradan bana bu anlamlı, güzel, hoş hediyeleri gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günü taçlandırmak amacıyla, benim için Kocaeli’nin en çalışkan belediye başkanı olan Muzaffer Bıyık’ı ziyaret etti. Yardımları güvenilir ellere teslim etmek için geldim. Aslında Darıca’da da bunları teslim edebilirdim ama bizzat kendim gelmek istedim. Buradaki çalışmaları gördüm. Burada muhteşem bir koordinasyon var. Buradaki çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"Buralar helal, haram çizgisi olan insanlarla dolu"

Bir hafta önce Kahramanmaraş’a gelerek burada yaraları sarabilmek için personelleriyle birlikte sahada çalışma yürüttüklerini dile getiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Geldiğimiz nokta tabii ki çok iyi ama her gün yürekleri burkan senaryolarla karşı karşıyayız. Büyük bir afet, yüzyılın afeti dediğimiz bir afet. Her taraf yerle bir olmuş. Hala daha maalesef enkaz altında cenazeler var. 10 katlı, 15 katlı binalar yıkıldı. İğneyle kuyu kazıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Zor bir dönem. Bir inşaat molozunun başında 4-5 tane makine var, ama günlerdir çalışmalar sürüyor. Çünkü içerisinde can var. İnsanların parçalanmaması için daha hummalı bir çalışma yapılması gerektiğinden dolayı normalde bir günde kalkması gereken hafriyat bir haftadır yavaş yavaş kalkıyor. Bir yandan da hayat devam ediyor. Şehirde elektrik, su elhamdülillah var. Bazı insanlar güvenlik konusunda yaygara yapıyorlar. Burada yağmalamaların olduğunu söylüyorlar. Kahramanmaraş çok güvenli bir şehir, buranın insanı çok muhteşem insanlar. Buralar helal, haram çizgisi olan insanlarla dolu. Bizim birbirimize kenetlenmemiz lazım" diye konuştu.

"Böyle hayırlı bir işse vesile olduğu için kendisini tebrik ediyorum"

Darıca’dan afet bölgelerine çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ve vatandaşın geldiğini de vurgulayan Başkan Bıyık, "Bugün Kadir kardeşimiz aramızda. Kalkmış gelmiş. Geçen gün aradı beni. ‘Başkanım ben de buradan size bir katkı sunmak istiyorum’ dedi. Sağ olsun geldi, yardımlarını teslim etti. Çalışma ortamımızı da gördü. Birçok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşımız Darıca’dan devamlı geliyorlar. Karıncanın İbrahim Aleyhisselamın ateşine su taşıması gibi ‘Safımız belli olsun’ mantığıyla herkesin kendi gücünün yettiği şekilde yardım etmesi muhteşem bir duygu. Bizlerin de burada hemşehrilerimiz tarafından ziyaret ediliyor olmamız ayrı bir mutluluk. Bu millet bunları da aşacak, buna inanıyoruz. Ben de Kadir kardeşimin doğum gününü kutluyorum. Kadir’in de en çok hediye aldığı yaş günü bu oldu herhalde. Buruk bir yaş günü. Allah ömrünü uzun etsin, Kadir kardeşimize sağlıklı, sıhhatli bir ömür nasip etsin. Böyle hayırlı bir işe vesile olması da ayrıca manidar, bunun için kendisini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

"Devlerimizle, milletimizle omuz omuza bu günleri de geçireceğiz inşallah"

Belediyecilik faaliyetlerine Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde devam ettiğini belirten Bıyık, "Temizlik aracından cenaze nakil aracına, iş makinesinden yol süpürme makinesine, sıcak yemeğinden her türlü hizmeti sunacağımız, vatandaşlarımızın evlerine kadar yardım götürebileceğimiz bir altyapı kurulumu var burada. 200’e yakın personelle biz bu hizmeti yapıyoruz. Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz tarafından görevlendirildik. O gün bu gündür çalışıyoruz. Koordinasyonumuz da çok güzel. Ümit ediyoruz ki hep beraber bu yaraları devletimizle, milletimizle omuz omuza, gönül gönüle bu günleri de geçireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.