Doğum gününde kalp krizi geçiren polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Bolu’da görev yapan ve doğum gününde geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden 46 yaşındaki polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, memleketi Sakarya’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Süleyman Ersin Aktolga, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Eşinin ihbarı üzerine Aktolga’nın yaşadığı eve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aktolga, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga hayatını kaybetti.

Polis memuru Aktolga için sabah saatlerinde hayatını kaybettiği hastanede tören düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Aktolga’nın cenazesi Sakarya’ya gönderildi. Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Camii’de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aktolga gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazına; Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Sakarya İl Emniyet Müdürü Vekili İlhan Yıldırım, çok sayıda polis memuru ve yakınları katıldı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Aktolga, Erenler Merkez Mezarlığına defnedildi.