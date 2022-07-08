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Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu: Bavulunu kapan tren garının yolunu tuttu

Doğu Ekspresi’nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili geçirmek isteyen vatandaşlar Gar Binası’nın yolunu tuttu.

Haberde İnsan 08.07.2022, 09:26
Doğu Ekspresi’nde bayram yoğunluğu: Bavulunu kapan tren garının yolunu tuttu

Doğu Ekspresi’nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatili geçirmek isteyen vatandaşlar Gar Binası’nın yolunu tuttu.

Kars’ta otobüs fiyatlarının yüksek olması uçaklarda yer bulamayan vatandaşlar, çareyi tren yolculuğunda buldu. Kurban Bayramı tatili sevdikleriyle birlikte Kars’ta dışında geçirmek isteyen vatandaşlar sabah erken saatlerinde Gar Binası’na geldi. Bavulunu kaparak tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz, hem de masalsı yolculuğun tadını çıkaracak.

Doğu Ekspresi ile yoluculuk yapmanın keyfini yaşayacaklarını ifade eden vatandaşlar, bayram tatiline tren yolculuğuyla başlayacaklarını belirttiler.

Kars’tan başlayan ve Ankara’da biten Doğu Ekspresi, Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculuk boyunca vatandaşlar bir birinden güzel manzaralar eşliğinde Ankara’ya varıyor. Öte yandan Kurban Bayramı’nı sevdikleriyle birlikte geçirmek üzere Doğu Ekspresi için günler öncesinden biletlerini alan vatandaşların masalsı yolculuğu Kars’tan başladı. Saat 08.00’de Kars Garı’ndan hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan- Sivas-Kayseri-Kırıkkale’den geçerek yolcularını Ankara’da bırakacak.

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