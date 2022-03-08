Doğu Anadolu Kariyer Fuarında buzdan heykeller ilgi odağı oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, Doğu Anadolu Bölgesindeki 10 üniversitenin öğrencilerinin, mezunlarının ve Türkiye’nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının bir araya geldiği Doğu Anadolu Kariyer Fuarı yoğun ilgi gördü.

Fuarda stant açan kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri davetlileri bilgilendirirken en fazla ilgi Polis ve Jandarma ekiplerine gösterildi. Hizmetlerde kullanılan son teknolojik ürünler davetliler tarafından dikkatle incelendi.

Öte yandan Atatürk Üniversitesi tarafından Fuar Merkezinin girişinde yer alan buzdan heykellere ise ilgi yoğun oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 35 kamyon dolusu kar ile Atatürk Üniversitesi Ata Buz Müzesi’nden taşınan buzdan yapılan heykellerin yer aldığı fuar alanında, öğrenci ve akademisyenlerin yaklaşık bir haftalık çalışmasıyla yapılan Erzurum’un tarihini yansıtan eserlerin yanı sıra Türkiye’nin otomobili TOGG ile milli muharip uçağı, kalıp haline dönüştürülen buzlardan da İHA ve SİHA’lar yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bolat, “Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Erzurum’un eski yapılarının yanı sıra TOGG arabası ve İHA modelleri kardan yapılarak üretildi. Bölge üniversitelerinden öğrencilerimiz de bu projeye katkı sağladı” dedi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise “Fuarın bölgeye katkısı büyük olmuştur. Bölge gençlerinin durağı oldu. Bölge çocukları için önemli bir merkez oldu. Bu sene ikincisi oldu. Çok büyük aşama kat edildi. Bölgedeki gençleri terörden işsizlikten kurtarmak için böyle fuarlar son derece önemli. Fuarı bölgenin geleceği açısından önemli olacaktır” dedi.