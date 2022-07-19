Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nden İHA’ya 7 ödül
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda sonuçlar açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü yarışmada 7 dalda ödül almaya hak kazandı.
Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda sonuçlar açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü yarışmada 7 dalda ödül almaya hak kazandı.
‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda jüri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya katılan gazetecilerin eserlerini değerlendirdi. Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.
Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Bu arada her bir dala merhum gazetecilerin adı verilerek anıldı.
Yapılan değerlendirmede İHA Erzurum Haber Müdürü Özge Bozo Yaygın Haber Dalı kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Çağrı Korkmaz Yaygın TV Haber kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu Drone Görüntü Dalı kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Çevre ve Yaşam Fotoğrafı Dalı kategorisinde, İHA Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum Yaygın TV Haber kategorisinde, İHA Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım Yaygın TV Haber kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca İletişim Fakültesi öğrencisi ve İHA Erzurum Muhabiri Ertuğrul Polat’da teşvik kategorisinde ödül almaya hak kazandı.
Yarışmada ödül kazanan gazeteciler ve eserler şöyle oluştu:
Mithat Turgutcan Yaygın Haber Dalı
Erzurum İHA - Özge Bozo
Erzurum Sabah - Tevhid Furkan Nehri
Erzurum Sözcü- Orhan Bozkurt
Ümit Kılıç Yerel Haber Dalı
Erzurum Pusula - Manolya Bulut
Bayburt AA- Beşir Kelleci
Erzurum AA - İsmail Hakkı Demir
Ardahan DHA - Deniz Başlı
Sayıl Narmanlıoğlu İnternet Haberi Dalı
Bayburt bayburtpostasi.com - Murat Okutmuş
Abdulkadir Nişancı Yaygın Fotoğraf Dalı
Bayburt İHA - Öznur Demir
Sarıkamış AA - Hüseyin Demirci
Cemal Çelebi Çevre Ve Yaşam Fotoğrafı Dalı
Ardahan İHA - Olgun Yıldız
Ardahan AA - Günay Nuh
Yusuf Şenocak Yerel Fotoğraf Dalı
Kars AA - İsmail Kaplan
Tunceli AA - Sidarcan Eren
Sadık Engin Spor Fotoğrafı Dalı
Erzurum Depo Photos - Cem Bakırcı
Kars AA - Cüneyt Çelik
Erzurum AA - Hilmi Tunahan Karakaya
Tevfik akan spor haberi dalı
Erzurum AA - Yunus Hocaoğlu
Iğdır AA - Bülent Mavzer
Seracettin Avar Sayfa Düzeni Dalı
Erzurum Pusula - Ahmet Aygün
Karikatür Dalı
Erzurum Pusula - Vedat Refayeli
Ömer Nazmi Yavuz Araştırma İnceleme Dalı
Iğdır AA - Hüseyin Yıldız
Iğdır - Serdar Ünsal
Temel Aydın Röportaj Dalı
Erzurum AA - Muhammet Mutaf
Cihat Güngör Köşe Yazısı
Ağrı Doğubeyazıt Gazetesi - Nezir Çelik
Galip Tutar Spor Yazısı Dalı
Erzurum Pusula - Nurullah Pala
Kemal Alyanak Teşvik
Erzurum İHA- M.Ertuğrul Polat
Erzurum - Açelya Defne Kalenderoğlu
Zeki Kurnuç Teşvik
Muş - Yusuf Özgür Bülbül
Erzurum Kardelen TV - Ahmet Erçek
Güneri Tümer Yerel Radyo Programcılığı Dalı
Erzurum Radyo Ritm - Mesut Gülrek
Adnan Vangölü Yaygın Radyo Programcılığı Dalı
Erzurum TRT Erzurum Radyosu - Selma Talar
İrfan Alyanak Yerel TV Program Dalı
Erzurum Kardelen TV - Gizem Öner Akgül
Erzincan Can tv24 - Oktay Kılınç
Durdemir Bilirdönmez Yaygın TV Haber
Erzurum İHA Çağrı Korkmaz
Erzurum DHA - Oktay Polat
Iğdır İHA- Sebahattin Yum
Sarıkamış İHA- Alper Yldırım
Celal Kaçtıoğlu Yerel Tv Haber Dalı
Erzurum AA - İlhami Erkılıç
Erzurum Kardelen TV Melissa Çulha
Erzurum Kardelen TV Nuray Kartal
Hüseyin Uray Yaygın Görüntü Dalı
Erzurum TRT - Ertaç Koçak
Erzincan TRT - Muzaffer Koşan
Erzincan İHA- Emin Ferhat Sevilir
Erzincan İHA - Adem Küçükkaya
Hasan Gizli Yerel Görüntü Dalı
Erzincan İHA - Ahmet Akbuğa
Ağrı AA - Abdullah Söylemez
Erzincan AA- Barış Yalçınkaya
Erzurum Kardelen TV- Yunus Akgül
Sebahattin Yılmaz Drone Görüntü Dalı
Erzurum AA - Sagip Sezginer
Erzincan AA - Kemal Özdemir
Kars İHA - Işık Çapanoğlu