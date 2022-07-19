Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nden İHA’ya 7 ödül

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) tarafından düzenlenen ‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda sonuçlar açıklandı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzurum Bölge Müdürlüğü yarışmada 7 dalda ödül almaya hak kazandı.

‘Gazetecilik Başarı Ödülü Yarışması’nda jüri, Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya katılan gazetecilerin eserlerini değerlendirdi. Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı, Bayburt, Muş ve Tunceli illeri ile ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada yaklaşık 200 başvuru değerlendirildi.

Değerlendirme sonucu 19 dalda yerel ve yaygın kategoride ödüle layık görülen eserler belirlendi. Bu arada her bir dala merhum gazetecilerin adı verilerek anıldı.

Yapılan değerlendirmede İHA Erzurum Haber Müdürü Özge Bozo Yaygın Haber Dalı kategorisinde, İHA Erzurum Muhabiri Çağrı Korkmaz Yaygın TV Haber kategorisinde, İHA Kars Muhabiri Işık Çapanoğlu Drone Görüntü Dalı kategorisinde, İHA Ardahan Muhabiri Olgun Yıldız Çevre ve Yaşam Fotoğrafı Dalı kategorisinde, İHA Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum Yaygın TV Haber kategorisinde, İHA Sarıkamış Muhabiri Alper Yıldırım Yaygın TV Haber kategorisinde ödüle layık görüldü. Ayrıca İletişim Fakültesi öğrencisi ve İHA Erzurum Muhabiri Ertuğrul Polat’da teşvik kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Yarışmada ödül kazanan gazeteciler ve eserler şöyle oluştu:

Mithat Turgutcan Yaygın Haber Dalı

Erzurum İHA - Özge Bozo

Erzurum Sabah - Tevhid Furkan Nehri

Erzurum Sözcü- Orhan Bozkurt

Ümit Kılıç Yerel Haber Dalı

Erzurum Pusula - Manolya Bulut

Bayburt AA- Beşir Kelleci

Erzurum AA - İsmail Hakkı Demir

Ardahan DHA - Deniz Başlı

Sayıl Narmanlıoğlu İnternet Haberi Dalı

Bayburt bayburtpostasi.com - Murat Okutmuş

Abdulkadir Nişancı Yaygın Fotoğraf Dalı

Bayburt İHA - Öznur Demir

Sarıkamış AA - Hüseyin Demirci

Cemal Çelebi Çevre Ve Yaşam Fotoğrafı Dalı

Ardahan İHA - Olgun Yıldız

Ardahan AA - Günay Nuh

Yusuf Şenocak Yerel Fotoğraf Dalı

Kars AA - İsmail Kaplan

Tunceli AA - Sidarcan Eren

Sadık Engin Spor Fotoğrafı Dalı

Erzurum Depo Photos - Cem Bakırcı

Kars AA - Cüneyt Çelik

Erzurum AA - Hilmi Tunahan Karakaya

Tevfik akan spor haberi dalı

Erzurum AA - Yunus Hocaoğlu

Iğdır AA - Bülent Mavzer

Seracettin Avar Sayfa Düzeni Dalı

Erzurum Pusula - Ahmet Aygün

Karikatür Dalı

Erzurum Pusula - Vedat Refayeli

Ömer Nazmi Yavuz Araştırma İnceleme Dalı

Iğdır AA - Hüseyin Yıldız

Iğdır - Serdar Ünsal

Temel Aydın Röportaj Dalı

Erzurum AA - Muhammet Mutaf

Cihat Güngör Köşe Yazısı

Ağrı Doğubeyazıt Gazetesi - Nezir Çelik

Galip Tutar Spor Yazısı Dalı

Erzurum Pusula - Nurullah Pala

Kemal Alyanak Teşvik

Erzurum İHA- M.Ertuğrul Polat

Erzurum - Açelya Defne Kalenderoğlu

Zeki Kurnuç Teşvik

Muş - Yusuf Özgür Bülbül

Erzurum Kardelen TV - Ahmet Erçek

Güneri Tümer Yerel Radyo Programcılığı Dalı

Erzurum Radyo Ritm - Mesut Gülrek

Adnan Vangölü Yaygın Radyo Programcılığı Dalı

Erzurum TRT Erzurum Radyosu - Selma Talar

İrfan Alyanak Yerel TV Program Dalı

Erzurum Kardelen TV - Gizem Öner Akgül

Erzincan Can tv24 - Oktay Kılınç

Durdemir Bilirdönmez Yaygın TV Haber

Erzurum İHA Çağrı Korkmaz

Erzurum DHA - Oktay Polat

Iğdır İHA- Sebahattin Yum

Sarıkamış İHA- Alper Yldırım

Celal Kaçtıoğlu Yerel Tv Haber Dalı

Erzurum AA - İlhami Erkılıç

Erzurum Kardelen TV Melissa Çulha

Erzurum Kardelen TV Nuray Kartal

Hüseyin Uray Yaygın Görüntü Dalı

Erzurum TRT - Ertaç Koçak

Erzincan TRT - Muzaffer Koşan

Erzincan İHA- Emin Ferhat Sevilir

Erzincan İHA - Adem Küçükkaya

Hasan Gizli Yerel Görüntü Dalı

Erzincan İHA - Ahmet Akbuğa

Ağrı AA - Abdullah Söylemez

Erzincan AA- Barış Yalçınkaya

Erzurum Kardelen TV- Yunus Akgül

Sebahattin Yılmaz Drone Görüntü Dalı

Erzurum AA - Sagip Sezginer

Erzincan AA - Kemal Özdemir

Kars İHA - Işık Çapanoğlu