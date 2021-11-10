Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’nda saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’nda SNMG-2 ve SNMCMG-2 unsurları makinalarını durdurarak saygı duruşunda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla; Doğu Akdeniz-2021 Davet Tatbikatı’nda SNMG-2 ve SNMCMG-2 unsurları, TCG Gökçeada’nın koordinesinde makinalarını durdurarak saygı duruşunda bulundu” ifadelerine yer verildi.