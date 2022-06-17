Doğanlar Holding’in acı günü

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın annesi Hacı Ayşe Doğan (83) hayatını kaybetti.

Vefat eden Hacı Ayşe Doğan’ın cenazesi, Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi’ndeki evinden alınarak Doğtaş Fabrika Hacı Ali Doğan Camii’ne getirildi. Burada kılınan öğle namazını müteakip cenaze, Çiçeklidede mezarlığına defnedildi.

Törende bir konuşma yapan Doğanlar Holding Başkan Yardımcısı Şadan Doğan, “Annem bizim için çok kıymetliydi. 6 çocuk büyüttü, 6 altın gibi gelin kız aldı. Onlara hep kendi kızları gibi davrandı. Torunlarını gördü, torunlarının çocuklarını da gördü. Aile bütünlüğümüzü onun sayesinde kazandık. Hadisi Şerif der ki; ’İnsanlığın hayırlısı insanlığa hizmet edendir.’ Annem herkesin yardımına koşardı. Ticari zekası çok yüksekti. Hepimizi çok çalıştırdı. Çok çalışkandı, bağdan topladığı meyveleri sattırarak ailemizin geçimini sağlardı. Okuma yazma bilmezdi ama kız çocukları okusun diye Hacı Ayşe Doğan Kız Teknik ve Mesleki Lisesi yaptırdı. Bize çalışkanlığı, dürüstlüğü, insanlığa hizmet etmeyi öğretti. Ben her sabah saat kaç olursa olsun elini öpmeden işe gitmedim. Annecim senin duanı almadan kesinlikle işe gitmedim, seyahat yapmadım. Son anına kadar dualarını eksik etmedi. Biz de siz dostlarımız ile son yolculuğuna yolluyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

Cenaze törenine; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, Doğanlar Holding yönetim kurulu üyeleri Adnan Doğan, İsmail Doğan, İlhan Doğan, Murat Doğan ve Doğtaş çalışanları katıldı.