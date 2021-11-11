Doğancı’ya yeni hizmet binası

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın vatandaşın talep ve ihtiyacına göre hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, Doğancı Mahallesi’ne yepyeni bir hizmet binası kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi tarafından Doğancı Mahallesi’nde inşa edilen hizmet binasında çalışmalar son aşamaya geldi. Toplam 85 metrekare alan üzerine zemin artı 1 kat olarak inşa edilen binanın bodrum katında bay bayan tuvaletleri ile depo, zemin kat kahvehane ve 1’inci katta ise mahalle sakinlerinin faydalanacağı çok amaçlı bir salon bulunuyor. Osmangazi Belediyesi olarak merkez ve kırsal ayrımı yapmaksızın mahallelerin ihtiyacı doğrultusunda hizmet ürettiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Doğancı Mahallesi’nin gelenek ve görenekleri ile köy kültürünün, doğal güzelliklerinin korunup yaşatıldığı mahallelerden biri olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıllarda “Doğancı Kadınlarıyla Kalkınıyor” projesine, eski okul binasını yenileyerek destek verdiklerini ve üretici kadınların ürünlerini satacakları bir tesis kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Dündar, “Ekonomik kalkınmaya katkı sağlamayı hedefleyen proje ile kadınlarımıza, köyde el emeği ile ürettikleri ürünleri satma imkânı sunmuş olduk. Ayrıca, kazandırdığımız tesiste üretici kadınlarımız köy kahvaltısı hizmeti vererek, aile bütçelerine katkı sağlıyorlar” dedi.

Çalışmalarını vatandaştan aldıkları güç ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Dündar, “Şimdi de köyün merkezinde, içerisinde köy kahvesinin de bulunduğu binayı, eski ve yetersiz olduğu için yıkıp, yerine iki katlı bir hizmet binası inşa ediyoruz. Mahalle sakinlerimizin bir araya geleceği güzel bir bina olacak. Çatı kaplama ve sıva çalışmaları devam eden hizmet binamızı, en kısa sürede bitirerek hizmete açacağız” diye konuştu.