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Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.
Haberde İnsan 16.02.2021, 16:16 16.02.2021, 17:10
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Kişisel gelişim kitaplarıyla da tanınan psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu.
Alışverişten dönen 83 yaşındaki Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu, Akatlar’daki evlerinde eşinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.
İlk incelemelere göre Doğan Cüceloğlu’nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde incelemeleri sürüyor.
Üç çocuk babası olan Doğan Cüceloğlu, 2019 yılının Ağustos ayında Sakarya'da kalp spazmı geçirmişti.