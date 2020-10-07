Doğal yaşamı anaokulunda öğreniyorlar
AFYONKARAHİSAR'IN ŞUHUT PİRİ REİS MUHSİN DÜĞÜNCÜ ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ, OKUL BAHÇESİNİN BİR BÖLÜMÜNE ÇEŞİTLİ SEBZE VE MEYVE TOHUMU EKEREK, TAVUK BESLEYEREK ELDE ETTİKLERİ ORGANİK ÜRÜNLERLE BESLENİYOR.
Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde anaokuluna öğrencileri okul bahçesinin bir bölümüne çeşitli sebze ve meyve tohumu ekerek, tavuk beslemeye başladı. Minikler yetiştirdikleri organik ürünleri ise beslenme saatlerinde afiyetle yiyorlar.
Şuhut’ta Organik Okul Projesi kapsamında Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu öğrencileri, okul bahçesinde organik tarım ekerek ve tavuk besleyerek elde ettikleri organik ürünlerle besleniyor. Öğrenciler domates, biber, kabak, yumurta gibi çeşitli tarım ürünlerini sofralarına taşıyor. Kadir Efe Taşkale isimli minik çocuk okulda salatalık, domates ve biber ektiklerini kaydederek, sebze ve meyvelerin sulama, çapa gibi işleri ile de kendilerinin ilgilendiklerini dile getirdi. Ecemgül Karataş ise beslediklerini tavukların yumurtalarını kahvaltıda afiyetle yediklerini kaydetti.
“Normal eğitimin yanında organik tarım eğitimi veriyoruz”
Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu Müdürü Esra Büyükgül, projenin 4 yıl önce başladığını ve amaçlarının çocuklara organik tarımı öğretmek olduğunu ifade etti. Büyükgül, “Üretmeyi, ürettiği şeyleri yemeği bunların sevincini öğrettik. Daha sonra okulumuza bir kümes yaparak hayvan sevgisini aşılamayı öğrettik onlara. Kümesim bakımıyla yumurta alımıyla tavuklara yem vermeyle görevlendirdik onları. Okulumuzu özel okul standartlarında bir okul olmaya doğru yükseltiyoruz. Okulumuzda 50 öğrenci var okulumuz devlet okuludur. Okulumuzda normal eğitimin yanında organik tarım eğitimi veriyoruz. Hayvan sevgisini kazanmak için okulumuza kümes yaptık. Kümesin bakımı ile çocuklar ilgileniyor. Daha sonra kedi evi yaptık bütün bunların hepsi çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak için’’ sözlerine yer verdi.
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