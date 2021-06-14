Doğal alanda dans ederek farkındalık oluşturdu

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında normalleşme ile birlikte Düzce’nin doğal alanlarına ziyaretçiler akın akın gelmeye başlarken, Aydınpınar Şelalesi ve Efteni Gölü’nde modern dans gösterisi dikkat çekti.

Korona virüs salgını sonrasında normalleşme sürecinin başladığı, aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte salgını bitirmek için yapılan çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da turizm sezonunun başlaması ile birlikte turistik alanlarda çeşitli aktiviteler yapılarak vatandaşlara salgın unutturulmaya çalışılıyor. İzmirli dans eğitmeni Hülya Yılmaz, şehir şehir gezerek doğal ortamlarda dans gösterisi yapmaya başladı. Daha önce İzmir, Bursa ve İstanbul’da doğal alanlarda dans ederek farkındalık oluşturan Dans Eğitmeni Hülya Yılmaz, son dansını Düzce’de yaptı. Düzce’nin Aydınpınar Şelaleleri ve Efteni Gölü’nde dans etti.

Dansının ardından açıklamalarda bulunan Dans Eğitmeni Hülya Yılmaz, “İzmir’den Düzce’ye geldim. Buranın havası ve suyu gerçekten mükemmel. Efteni Gölü’nde ve Aydınpınar Şelalelerinde dans ederek size sanatı göstermeye çalışıyorum. Dans sadece sahnede değil istediğiniz her yerde yapılabilecek bir şey. Düzce’nin doğal alanlarında dans ederek zihnime, bedenime ve ruhuma yeniden bağlandım. Düzce’ye mutlaka gelmelisiniz” dedi.