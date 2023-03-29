Kütahya’da ressam ve taş boyama sanatçısı Tevfik Solmaz, doğadaki atık kütükleri işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Kent Konseyi Sanat Merkezi’nde bugüne kadar birçok eser üreten Solmaz, atık kütüklerden yaptığı süs eşyası eserlerini atölyesinde sergiliyor.

Doğaya hiçbir zarar vermeden eserlerini ortaya çıkardığını ve buna çok dikkat ettiğini dile getiren Solmaz, "Kütükleri kestirip bir yıl gölgede kurutuyor daha sonra da çeşitli figür ve desenler çiziyorum. Daha sonra da vernikliyorum. Bunlarla tabak altı, mumlum gibi malzemeler yapılıyor. Ancak ben bunu sanatsal ürün olarak değerlendiriyorum. Bunlar masa üzerine konulabilir. Duvara asılabilir. Kütük de çalışma alanı geniş. Ben ceviz ağacı olarak çalışıyorum. Benim özellikle istediğim kabuk kısmının daha detaylı olması. Ağaç hemen kesildikten sonra üzerine desen olmuyor. Çatlamaması için bir yıl kuruması lazım. Ağaçları zımparalıyorum, zemini düzleştiriyorum, daha sonra da boyamasını yapıyorum. Bu işlemler baya bir zaman gerektiriyor. Kütahya’da atılmış hale gelen ağaçları alıp bu hale getirerek sanata dönüştürüyorum" diye konuştu.

Doğaya çıktığında sel ve dere yatakları, ya da ormanlarda boşa çıkmış kökleri kesip çıkarttığını belirten Tevfik Solmaz, "Ardıç, zakkum, söğüt hepsini kullanıyorum. Kuru kökleri tercih ediyorum. Doğayı çok seviyorum ve zarar görmesini istemiyorum. Yaptığım şeyle hayalimi gerçekleştiriyorum. Eserlerimdeki her şey doğal. 4 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. En büyük hayalim ise eserlerimden oluşan bir sergi açabilmek ve bu sanatı başkalarına öğretebilmek" diye konuştu.

Solmaz, sanat haline getirdiği ’atık ağaç tabloları’ çalışma atölyesinde sergilediğini sözlerine ekledi.