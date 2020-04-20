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Doğa kendini yeniliyor, çiftçi üretime devam ediyor

Bahar geldi, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa uyanıyor... Ancak bu yıl önceki yıllardan farklı manzaralarla karşılaşıyoruz. İnsandan arınan doğa alanları, rahat bırakılmanın coşkusu ve bereketiyle baharı karşıladı. Bitkiler ve hayvanların yanı sıra insan kalabalıkları tarafından kirletilemeyen cansız varlıklar bile "doğal" güzelliklerine geri dönüyor. Anadolu'nun çalışkan insanları ise tarlasında bağında üretimi devam ettirmek için görev başında, doğa ananın nimetlerini bizlere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyor.

Doğa kendini yeniliyor, çiftçi üretime devam ediyor

Bahar geldi, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğa uyanıyor... Ancak bu yıl önceki yıllardan farklı manzaralarla karşılaşıyoruz. İnsandan arınan doğa alanları, rahat bırakılmanın coşkusu ve bereketiyle baharı karşıladı. Bitkiler ve hayvanların yanı sıra insan kalabalıkları tarafından kirletilemeyen cansız varlıklar bile "doğal" güzelliklerine geri dönüyor. Anadolu'nun çalışkan insanları ise tarlasında bağında üretimi devam ettirmek için görev başında, doğa ananın nimetlerini bizlere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:38
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Doğa kendini yeniliyor, çiftçi üretime devam ediyor

Bahar aylarının gelmesi ile havalar ısınmaya, ağaçlar rengarenk çiçek açmaya, birçok hayvan kış uykusundan uyanmaya, kısacası tabiat ana canlanmaya başladı.

Bu sene baharı karantinada, yani evimizde karşılıyoruz. Penceremizi açtığımızda içeri dolan güneş içimizi ısıtıyor belki ama dışarıda olma isteğiyle yanıp tutuşuyoruz aslında.

 Bahar aylarının gelmesiyle doğa kendini yeniliyor, ancak bu yıl insandan boşalan alanlara da yayılarak adeta güzellik uykusundan uyanmış gibi karşılıyor bizi. 

Virüs sebebiyle evden çıkamadığımız bu dönemde dünyanın dört bir yanından doğanın kendine geldiği denizlerin göllerin temizlendiği hiç görmediğimiz hayvanların gün yüzüne çıktı haberlerini okuyoruz.

Venedik'te suların berraklaştığı, Denizli'de Pamukkale travertenlerinin eski beyaz rengine kavuştuğu, Boğaziçi'nden geçen yunus sürülerinin her zamankinden çok ve görünür olduğu, en sevindirici olanı da Tayland'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağa türlerinin insanlardan boşalan yaşam alanlarında rahat ederek üremeyi artırdığı haberi bizleri epeyce mutlu etti ve aynı zamanda düşündürdü.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 19 Mart'tan bu yana corona virüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi alınmayan Pamukkale, uzun süredir kapalı kalması nedeniyle bembeyaz olan görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Bu haberler üzerine "Bizler doğanın kıymetini ne kadar biliyoruz?" diye kendimize sormaya başladık...

Anadolu'da hayat büyükşehirlerde olduğundan daha farklı yaşanıyor.

Kırsal kesimde yaşayan çiftçi ve tarım çalışanları bir an önce toprağını ekmenin derdine düşmüş durumda. Çünkü onlar üretmezse bizler yarına yiyecek ekmek bulamayabiliriz...

Son Güncelleme: 20.04.2020 17:45
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