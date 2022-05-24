Doç. Dr. Lebedenko: “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, yaklaşık 5 milyon insanın göç etmesine neden oldu”

Milli Pedagoji Üniversitesi Ukrayna Dili Bölümü’nden Doç. Dr. Yuliva Lebedenko, yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı bombalamaya ve işgal girişime başlaması 10 milyondan fazla Ukraynalının yaşamını riske atmış, 5 milyonun da ülke dışına göç etmesine neden olmuştur” ifadelerine yer verdi.

H.S Skovorada Harkiv Milli Pedagoji Üniversitesi Ukrayna Dili Bölümü’nden Doç. Dr. Yuliya Lebedenko, Ukrayna’da işgal girişimi altında yaşam mücadelesine devam eden bilim insanları adına bir video mesaj yayınladı. Mesajında Rusya’nın Ukrayna’yı bombalamasından itibaren 10 milyon kişinin hayatının risk altında olduğunu anlatan Lebedenko, “24 Şubat 2022’de Rusya Federasyonu askeri birlikleri tarafından, Ukrayna yerleşim yerleri bombalanmaya başlanmış ve işgal girişimi uygulamaya konulmuştur. Bu durum 10 milyondan fazla Ukraynalının yaşamını riske atmış, zor koşullarda ülke içerisinde yer değiştirmelerine, yaklaşık 5 milyonunun da ülke dışına göç etmesine neden olmuş, ayrıca aralarında çocukların da bulunduğu birçok masum sivilin de ölmesine sebebiyet vermiştir” dedi.

“Bu durum toplumun 7’den 70’e her yaş ve meslek grubunu ayrım gözetmeksizin etkilemiştir”

Yaşanan durumdan ötürü insanların hayatının değişerek evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını kaydeden Lebedenko, Ukrayna’daki bilim insanlarının üniversitelerinden ayrılmak durumunda kaldığını belirterek, “Rusya Federasyonu’nun işgal girişimi neticesinde milyonlarca insanın hayatı kökten değişmiş, insanlar evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu durum toplumun 7’den 70’e her yaş ve meslek grubunu ayrım gözetmeksizin etkilemiştir. Örneğin binlerce bilim insanı; çalışma ortamları olan üniversitelerinden ve yetiştirdikleri öğrencilerinden ayrılmak durumunda kalmıştır. İşgal girişimi altında halen yaşam mücadelesine devam ettikleri görülen Ukrayna’daki bilim insanlarının durumunu en iyi şekilde, yine kendilerince hazırlanan bu video göstermektedir” diye konuştu.

“Yaşananlar, onların her şartta ülkelerine ve mesleklerine olan inançlarını ortaya koymaktadır”

Dünyadaki pek çok bölgeden bilim insanlarının Ukraynalı bilim insanlarının cesaretlerini tebrik ederek onların yanında olduğunu duyurduklarını açıklayan Doç. Dr. Lebedenko, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Videonun çekim sürecine çok sayıda bilim insanının katıldığı; yaşadıkları dramı ve içerisinde bulundukları zor koşulları, altında bulundukları bombardımana rağmen kaydedip aktardıkları net bir şekilde görülmektedir. Yaşananlar, onların her şartta ülkelerine ve mesleklerine olan inançlarını ortaya koymaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinden bilim insanları da Ukraynalı meslektaşlarının yaşadıklarına karşı Rusya Federasyonu’nun haksız işgal girişimini kınadıklarını açıklamakta, cesaretlerini tebrik etmekte, Ukraynalı meslektaşlarının yanında olduklarını duyurmakta ve herkesi Ukrayna’da zor durumda bulunan bilim insanları ile dayanışmaya davet etmektedir.”