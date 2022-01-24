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Diyarbakırlılar 21 yıldır şehit emniyet müdürünü unutmuyor

Eski Diyarbakır şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 21’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle vuruldukları yerde anıldı. Törende konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, “Ali Gaffar Okkan’ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz, Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Haberde İnsan 24.01.2022, 12:11
Diyarbakırlılar 21 yıldır şehit emniyet müdürünü unutmuyor

Eski Diyarbakır şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 silah arkadaşı, şehit edilmelerinin 21’nci yıl dönümünde düzenlenen törenle vuruldukları yerde anıldı. Törende konuşan Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, “Ali Gaffar Okkan’ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz, Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarında, 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce şehit edildikleri yerde düzenlenen törenle anıldı.

Törene İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, gaziler ve şehit aileleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma programında Ali Gaffar Okkan’ın fotoğrafının yer aldığı, ‘Unutmadık, unutmayacağız’ yazılı pankartı asılırken, saygı duruşunun ardından İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, konuşma yaptı.

“Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz”

Ali Gaffar Okkan’ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 10 bin personeli onun yaptıklarını devam ettirmeye çalıştığını belirten Dr. Aşkın, “Terörün lanet yüzünü biz, burada 24 Ocak 2001 yılında tekrar bir kez daha gördük. Bugün, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün bütün personeli, Türkiye’de çalışan bütün güvenlik kuvvetleri tekrar bu tür olaylar meydana gelmesin, hiçbir vatandaşımızın terör kaygısı olmasın, hiçbir yerde bombalar patlamasın, ülkemiz huzur içinde olsun diye hep birlikte görev yapıyoruz. Ali Gaffar Okkan’ın yolunda giden Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün yaklaşık 10 bin personeli hala onun yaptıklarını devam ettirmeye çalışıyor. Biz, Diyarbakır halkının gönlünü kazanmak için ne lazımsa onu yapmaya devam ediyoruz. Bugün, Diyarbakır’ın sokaklarında huzur var, Diyarbakır’ın anneleri, çocukları okula giderken üniversiteye giderken, ilkokula giderken, işe giderken hiçbir şekilde endişe etmiyorlar ve etmesinler de. Emin olsunlar ki biz, Ali Gaffar Okkan’ın meslektaşları olarak onun bıraktığı bayrağı çok daha ileriye götürme hedef ve kararlılığı içerisindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz ve bundan Diyarbakırlılar emin olsunlar” dedi.

“Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacak”

Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacağını aktaran Dr. Aşkın, “Kıymetli büyüğümüzün burada da yazan çok güzel bir sözü var. ’Diyarbakır’ın huzuru Türkiye’nin sigortasıdır.’ Gerçekten Diyarbakır ne kadar huzurlu olursa Türkiye o kadar güvende olacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü görevini yapmaya devam edecek. Ben bugün burada bizlerle olan bütün Diyarbakırlılara teşekkür ediyorum. Ali Gaffar Okan’ı bu kadar çok seven bize kadar çok destek olan bütün Diyarbakırlılara yürekten teşekkür ediyorum Bu vesileyle de başta kahraman emniyet müdürümüz Ali Gaffar Okkan onunla birlikte şehadete koşan kıymetli kıymetli polis memuru şehit kardeşlerimizi ve ebediyete iftihar etmiş tüm şehitlerimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Onların ailelerine sabır diliyorum. Milletimize sabır diliyorum ve Allah’tan bize bir kez daha şehit acısı göstermemesini niyaz ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından İl Emniyet Müdürü Dr. Aşkın ve katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı. Programda şehitler için dualar edildi. Anma programını vatandaşların da evlerinin pencere ve balkonunda izlediği görüldü.

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