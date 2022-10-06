Diyarbakır’ı savaş alanına çeviren 6-7 Ekim olaylarının 8’inci yılında da acılar tazeliğini koruyor

Diyarbakır’da 6-8 Ekim olaylarında terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen dört gencin ailesinin acıları, olayların 8. yılında da tazeliğini koruyor.

HDP’nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014’te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede olaylar çıkartmasıyla 2 polis şehit olurken, 37 vatandaş hayatını kaybetti. Diyarbakır’da Kurban Bayramı’nda et dağıtırken terör örgütü PKK yandaşlarınca vahşice katledilen dört gencin ailesinin acıları ise olayların 8. yılında da tazeliğini koruyor. Bağlar ilçesinde 6-7 Ekim 2014’te düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşlarınca katledilen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgüz’un aileleri, evlatlarının şehadetini gururla desteklediklerini söyledi. Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, yaşananları unutmadıklarını belirten Hasan Gökgöz’ün babası Mehmet Gökgüz, "Olaylarda oğlum şehit oldu, ben de yaralandım. 6-8 Ekim tarihi geldiğinde biz sanki yeni şehit olduğunu hissediyoruz. Geceleri uyku gözlerimize girmiyor. 8 yıl olmasına rağmen taze, fakat bizim gayemiz bu davayla yargılananlar cezasını alsınlar. Selahattin Demirtaş’a bu davada

ceza vermedikleri sürece içimiz rahat olmaz. Adalet yerini bulsun, herkese adalet var bize mi yok" dedi.

"Kendi ağzıyla anneler ağlamasın dediler, kendileri ağlattılar"

"Selahattin Demirtaş’a tek mi adalet var, eşiyle poz vermesini biliyor, 30 bin TL maaş veriyorlar ve maaşını kesmediler" diyen Gökgüz, "Bu 6’lı masa akrepler, hep yalan dolan, hepsi düşmandılar, şimdi ise dost olmuşlar. Bunların gayesi Müslümanları yok etmek ve bunun için çalışıyorlar. Nasıl ki 6-8 Ekim’de bu çocuklarımızı katlettiler, fakir fukara karınlarını doyuramasın ve onlara muhtaç kalsınlar diye. Bunlar milletin düşmanı. Kendi ağzıyla anneler ağlamasın dediler, kendileri ağlattılar. Milleti sokağa döktü, kendisi kızıyla Marmaris’te kuma gömüldü denize girdi. Unutulmaz ve unutmayacağız, acımız çok büyük. 8 yıldır sanki 8 gün gibi geliyor. Çocuklar büyüdü, babalarını soruyorlar. Her gün babası için ağlıyorlar" diye konuştu.

Diyarbakır’da yaşanan olaylarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybederken, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Kentte 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 kent güvenlik kamerası zarar gördü. Diyarbakır’da valilikçe olaylarda zarar gören 73 esnafa ödeme yapıldı.