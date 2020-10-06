Diyarbakır’dan Azerbaycan’a destek
ERMENİSTAN’IN SALDIRILARINA UĞRAYAN AZERBAYCAN’A BİR DESTEK DE DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GELİRKEN, DİYARBAKIR VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ MÜNİR KARALOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABINDA YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “”HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE CAN GARDAŞLARIMIZIN HAKLI DAVALARINDA YANINDAYIZ” DEDİ.
Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Diyarbakır’dan geldi. Kentin simgelerinden olan surlara dev Türk ve Azerbaycan bayrakları asılırken, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu, "Her zaman olduğu gibi bugün de can gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız" dedi.
Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik sürdürdüğü operasyonlara bir destek de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla, kentin tarihi simgelerinden olan surlara dev Türk ve Azerbaycan bayrağı asıldı.
Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından verdiği mesajda, "Her zaman olduğu gibi bugün de can gardaşlarımızın haklı davalarında yanındayız" dedi.
"Azerbaycan’ın sonuna kadar yanındayız"
Türkiye ile Azerbaycan bayrağının surlarda dalgalandığını gören Diyarbakırlılar da Azerbaycan’ın her zaman yanında olduklarını belirtti. Diyarbakırlı Erol Eroğlu, "Bayrakların asıldığını gördüm. Çok hoşuma gitti, Azerbaycan ile olan kardeşliğimizi yansıtıyor. Azerbaycan ve Türkiye bayrağını Diyarbakır’da ilk kez yan yana görüyorum. Çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Ermenistan’ın saldırılarına uğrayan Azerbaycan’ın her zaman ve sonuna kadar yanındayız" diye konuştu.
Bayrakları gören vatandaşlar kareyi cep telefonları ile fotoğraflayıp kayıt altına aldı.
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