Diyarbakır’daki şehitlikte hüzünlü bayram

Diyarbakır’da şehit aileleri, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Şehitliğini ziyaret ederek yakınları için dua okudu.

Ramazan Bayramı’nda 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında şehit aileleri ve yakınlarının şehitlik ziyaretlerine izin verildi. Diyarbakır’da da şehit aileleri bayramın birinci günü Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyen yakınları, mezarlara çiçek bıraktı.

Aileler, şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okuyup bir süre dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı.