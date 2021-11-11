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Diyarbakır’da toplu taşıma kadınlara emanet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içinde yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, zorlu görevlerini başarıyla yapmanın gururunu yaşarken, kadın sürücüler, yolcuların kendilerini görünce argo kelime kullanmayıp nezaketli davrandığını söyledi.

Haberde İnsan 11.11.2021, 12:50
Diyarbakır’da toplu taşıma kadınlara emanet

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde şehir içinde yolcu taşıyan kadın otobüs şoförleri, zorlu görevlerini başarıyla yapmanın gururunu yaşarken, kadın sürücüler, yolcuların kendilerini görünce argo kelime kullanmayıp nezaketli davrandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığında görevli kadın otobüs şoförleri kent içi seferlerde aktif çalışıyor. ’Erkek işi’ olarak görülen mesleklerini trafikte yaşadıkları sıkıntılara rağmen sürdüren kadınlar, çevreden aldıkları olumlu dönüşlerle direksiyon başından ayrılmıyor. Kadınlar isterse her şeyi başarır anlayışıyla yolcularını taşıyan otobüs şoförlerinden 36 yaşındaki Songül Varan, çalışma azmiyle örnek oluyor. Varan, şoförlüğün erkek işi olduğu algısını yıkmak için 9 senedir direksiyon başında olduğunu ve işini severek yaptığını söyledi. İki çocuk annesi olarak şoförlük yapmanın yorucu olduğunu belirten Varan, “Kimi zaman çok yoruluyoruz ama iyi ki de yapmışız dediğimiz noktalar daha çok oluyor. Kendimizi ispatlayabiliyoruz. Hem anne olabiliyoruz hem de iş kadını olabiliyoruz. Düşünen ve gelmek isteyen kadınlara da gerçekten tavsiye etmek isterim. Bir meslek olarak seçilebilir. Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil” dedi.

“Hayatta en zor meslek bence anneliktir”

Göreve başladığı ilk zamanlarda zorlandıklarını kaydeden Varan, "Bize ‘eve gidin, bulaşık yıkayın’ diyenler oldu. Biz onları bulaşık yıkamaya gönderdik. Zamanla piştik, geliştik. Biz de ilk zamanlarda bazen duraksadık, kendimize güvenimiz eksildi, bazen de ağladık. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Bir kadına göre hiçbir meslek zor değil. Hayatta en zor meslek bence anneliktir. O da bir meslek değil. Gönül verilerek yapılan bir şey” diye konuştu.

Geçirdiği kazalarda olayın nasıl ve neden olduğundan ziyade kazanın bir kadın sürücü olmasından kaynaklandığı algısının var olduğunu dile getiren Varan, “Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Aslında otobüs bir makinadır. O makinaya can veren sizsiniz. Makine ‘sen kadınsın, beni sürme’ demiyor” şeklinde konuştu.

“Bize imrenip gelmek isteyen kadınlar var”

Kendilerine imrenip gelmek isteyen kadınların olduğunu belirten Varan, “Bize ‘Neden geldiniz buraya, neden yapıyorsunuz bu işi, bu iş size göre değil’ diyen de çok ama bunun yanında gerçekten destek veren de çok. Bize imrenip gelmek isteyen kadınlar, bizim buradan ekmek yediğimizi gören kadınlar da gelip görmek, eğitim almak istiyor. Onlar da başarmak istiyor. Aslında bunun önünün daha çok açılmasını bekliyoruz biz” dedi.

Yolculara güven verdiğini, kazalarının az olduğunu, argo kelime kullanmadıklarını kaydeden Varan, bu yaklaşımlarıyla insanların gönüllerine dokunduklarını ifade etti. Görevdeyken çocuklarına eşinin baktığını, ortak paydada buluşarak hayatlarını idame ettiklerini anlatan Varan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eşimle evleneceğimiz zaman birinin otobüs şoförü diğerinin de güvenlik elemanı olduğunu söylemişlerdi. Beni güvenlik elemanı eşimi de otobüs şoförü olarak anlamışlardı. Daha sonrasında otobüs şoförünün ben olduğunu anladıklarında şoke oldular. Hatta gelin gittiğim ailenin kadınları şoför olmak istedi”.

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