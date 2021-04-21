banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu

Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

Diyarbakır’da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görünce şaşkınlığı sesine yansıdı. Bir süre domuzu takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haberde İnsan 21.04.2021, 10:41
3
Diyarbakır’da tarlada domuz sürüsünü gören vatandaşın şaşkınlığı

Diyarbakır’da tarlada çalışan çiftçi, yavruları olan domuzları görünce şaşkınlığı sesine yansıdı. Bir süre domuzu takip eden vatandaşın diyaloğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Sur ilçesi Mermer Mahallesi Ambarçayı mevkiinde çiftçilik yapan bir vatandaş, traktörü ile tarlada zirai ilaçlama yaptığı sırada 5 yavrusu olan domuz sürüne rastladı. Domuz sürüsünü gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemezken, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Şaşkınlığı kameraya da yansıyan vatandaş, domuz sürüsünün karanlıkta kaybolmasıyla kayıttan çıktı, geriye ise ilginç anlar kaldı.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu