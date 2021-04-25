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Diyarbakır’da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve barınma imkanı olmayan 144 kişiye yardım eli uzattı.

Haberde İnsan 25.04.2021, 16:17
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Diyarbakır’da sokaklarda kalan 144 kişi otellere yerleştirildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve barınma imkanı olmayan 144 kişiye yardım eli uzattı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu’nun yardıma muhtaç ve barınma imkanı olmayan hiçbir vatandaşın sokakta kalmayacağı talimatı sonrası harekete geçen Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, barınmalarını sağlamak amacıyla 144 kişiyi Büyükşehir Belediyesinin anlaşmalı olduğu otellerde ağırladı. Zabıta ekipleri, tespit edilen ve yapılan bildirimler sonucu kente farklı il ile ilçelerden gelenlerin barınma hizmetleri dışında yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını da karşıladı. Ekipler, sağlık sorunları olan vatandaşlara hastanelerde tedavilerinin yapılmasını sağlamak için refakat etti. Uzun süre sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşlara refakat edilerek gerekli sağlık kontrolleri yapılıp tüm ihtiyaçları giderildi.

Kimsesiz olan ve sokakta yaşayan vatandaşlar, Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yönlendirildi.
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